奧運法國選手撐竿跳爆紅！「下體意外打落橫桿」 全場觀眾傻爆眼
2024巴黎奧運賽事還在如火如荼進行當中，其中田徑賽事也進入後半階段，然而繼荷蘭泳將穿透明泳褲引爆討論之後，在田徑場比賽中又發生小插曲。一名來自法國的21歲「撐竿跳天才」安東尼·阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在挑戰撐竿跳新高度時，身體落下時因為下體勾到橫桿，導致橫桿掉落失敗，讓全場觀眾相當傻眼，不過也讓安東尼·阿米拉蒂瞬間爆紅，話題量大增。
記者張嘉哲/綜合報導
巴黎奧運賽事在3日進行A組、B組撐竿跳的資格賽，其中法國一共派出三名好手，其中一位是被稱為是「撐竿跳天才」，且今年才21歲的安東尼·阿米拉蒂，過去曾經在2022年U20世界田徑錦標賽中奪下金牌，被外界看好這次巴黎奧運很有機會可以登上頒獎台，在賽前時他也在IG上發文表示自己已經平安到選手村，看起來信心十足。
撐竿跳「下體太大打落橫桿」！安東尼·阿米拉蒂淘汰觀眾傻眼
然而比賽一開始，安東尼·阿米拉蒂表現都相當正常，前幾跳都順利過關，然而在挑戰5.70米時卻出現意外，只見他加速衝刺一口氣越過橫桿，雖然膝蓋有稍微碰到橫桿，但還不至於讓橫桿落下，但當他向下墜落時，「雄偉的下體」直接擊落橫桿，最終以失敗收場，以5.60米的成績排名在第12位，無緣晉級準決賽。
事件發生當下，不少現場觀眾都非常傻眼，當鏡頭回放以及照到觀眾時，全部人都是一臉不可置信這是安東尼·阿米拉蒂會失敗的理由，萬萬沒想到，這雄偉的「男子氣概」會成了安東尼·阿米拉蒂在奧運奪牌的絆腳石。
安東尼·阿米拉蒂撐竿跳淘汰！失敗原因太離譜反而爆紅
而該比賽的片段也在社群上面瘋傳，更有不少人湧入安東尼·阿米拉蒂給他加油打氣，粉絲人數急速增加當中，許多網友表示「失敗了沒關係，生活美滿幸福就好」、「這是我看過最離譜的淘汰方式，不過我還是決定追蹤你了」、「沒事的，我知道你盡了你最大努力」、「下一回再來，誰都沒想到會是這樣的結局，但你也讓世界看到你了。」而截至撐竿跳賽後為止，安東尼·阿米拉蒂都還未更新其社群平台發聲。