人間微光／快樂是看見礦坑口的光亮

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媽媽不希望我做礦工，我到現在還記得她說：「做炭工無路用，以後娶無某，你不是做到死，就是死在炭坑內，一世人都做炭工」。我是一片孝心，想幫忙家裡，不得已還是進入這一行。後來做到17、18歲去當兵，一度掙扎不想再挖礦，但還是屈服在命運之下，認命繼續做，最後一直做了43年。
做礦工的人都是不得已，民國4、50年的時候，台灣沒有幾間工廠，沒有什麼工作可以找，頂多跟木工當學徒，可是學徒前3年沒有錢拿。為了生活，只能當礦工，不用學歷經歷，只要有體力、肯打拚，就可以做。而且今天工作，明天就有錢可以用，工資15天發一次，但工作的隔一天可以拿薪資表去賒帳買東西。
雖然工資比外面好，但是也要做滿30天錢才會多，如果生病受傷，只做20幾天、10幾天，收入就沒有那麼多。礦工受傷率很高，每個人大概1、2年會大傷一次，要住院休息幾個月，更嚴重的斷手斷腳、終身殘廢，以後就不能再做粗重工作。
外面的人以為礦工賺很多，那是因為礦工很敢花錢。我今天賺的錢不用，明天我死了，誰要用？賺到的錢不是我的，花掉的錢才是我的，所以礦工很捨得吃、捨得喝。
以前礦工被社會看不起，覺得很丟臉、自卑，可是後來我了解，礦工並不齷齪，還很偉大。
本來台灣採的煤足夠台灣人用，蔣介石政府來了之後，突然多1、2百萬人，所以民國40年曾有過一次煤荒，還有民國62年、68年的石油危機，這幾次都是礦工用生命鮮血幫助台灣度過的。70年代台灣經濟起飛，也是礦工在背後的貢獻，我們就是那個年代的「護國神山」。
礦工非常辛苦，地底溫度高達39、40度，所以我們都脫光光。煤層很薄，大概3、40公分，礦工就躺在那麼窄小的空間工作，而且隨時有落磐的危險，但是要拚命挖才能達到產量，所以沒有時間考慮會不會被壓死，只想著今天做的量夠不夠，不然就賺不夠錢。
空間很窄，如果支撐得非常安全，工作起來就會卡手卡腳，挖到的煤炭就少，所以礦工為了拚產量，常常不用木樁打柱，趕快挖完再說。我們每天都在跟石頭賭命，贏了就是我的，輸了，就是你的。
礦工就算晚上吃飽睡飽、有體力，每天早上到礦坑，都是愁眉苦臉的，沒有笑容，因為想到等一下就要做那麼粗重的工作，而且能不能出來還不知道，但是家裡老婆小孩等著要吃飯，硬著頭皮還是要進去。
礦坑內不能抽菸，早上進去之前，大家嘴巴叼著一根菸，手裡拿著兩三根，大口大口吸，要趕快把這幾根菸抽完、趕快進去工作，因為不知道下午還能不能再出來抽菸，早上的那一口菸，彷彿就是人生的最後一口菸。
講起來很悲哀，要拚，死一個，不拚，死一家，你要不要進去？
早上7點進去，下午3點拖著疲憊不堪的身體出來，一旦看到礦坑口的光亮，精神就來了，大家臉上都是發自內心的笑容，有人還會哼著歌，很開心，因為賺到錢、撿到命，能回家和妻兒一起吃晚餐，不需要大魚大肉，只是簡單飯菜，就是最大的幸福。
礦工對生死看得很淡。
我的堂哥很歹命，他大我幾歲，住隔壁，從小我們感情就很好。他比我更可憐，我初中輟學，他小學二年級就沒有讀了，去礦坑當童工，一直做到16歲當礦工，結果當礦工的第1、2個月，他的師父就在他面前當場被壓死。
他只是個孩子而已，回家以後很害怕，吃飯的時候大家找不到人，原來他躲在角落一直發抖。但是第二天，他還是要進去礦坑，去師父被壓死的地方，把石頭清掉，繼續工作才有錢賺。後來很不幸，他39歲的時候也被壓死了。
死了就死了，雖然捨不得，我哭一哭，還是要把他救出來，帶回去埋。保險金領了20萬，老闆一毛錢都沒有給，那個年代的時空背景就是這樣，你死掉，是你自己處理不好、自己倒楣。
堂哥過世的隔一年，我們這裡礦坑爆炸，死了37個人。後來民國73年，台灣發生3次大災變，在海山、煤山、海一礦坑，這幾次我都有參與搶救，很哀傷，但不會害怕。救礦工的一定是礦工，雖然互相不認識，但我們說礦工是「脫褲懶的兄弟」，有一種特殊感情，不管多遠，我們一定會冒著生命危險去救。
因為，今天我不去救他，明天誰來救我？
對於礦災，我們有切身的悲痛，不知道哪一天輪到自己，隨時會死。其實礦工進坑之前，已經把生命拋在後面了，只想著賺錢。早上我經過土地公，都會跟祂說，我的命先寄放在這邊，祢保佑我，下午沒事出來，再把命領回來。
就算礦工在工作的時候沒死，也都有矽肺症。礦坑裡沒辦法戴口罩，高溫40度，一直流汗，2分鐘口罩就濕掉，而且空氣污濁，口罩毛細孔都被粉塵塞住，要怎麼呼吸？戴口罩馬上死，不戴口罩，以後慢慢死。
矽肺症沒藥醫，我現在很容易喘，走路就不太能講話。身體好的時候，煤炭、石粉和肺細胞共存，免疫力不好的時候，一摩擦就發炎流血。前年，我一咳就吐血，醫生開了抗生素、消炎藥治療，我吐了20幾天的血，慢慢才好。得了矽肺症只能聽天由命，死就死，該來的還是會來。
以前剛做礦工的時候，我很不爽，頭腦雖然不差，一輩子卻撿角，不過，總是要留下些什麼吧。我爸爸說，做乞丐也要留下一個茄芷袋，所以我很早就開始留下工作記錄的相關資料，也把別人的東西留起來，目的並不是為了做文史館，只是要告訴我的子孫，不要像阿公一樣這麼辛苦。
我會拍那麼多照片也是一個偶然，大家出礦坑之後去喝酒，回家都被老婆罵，他們慫恿我，用我當兵同梯送我的傻瓜相機，拍大家的工作照，拿回家給老婆看。後來，老婆碎碎念的時候也會多一分關心。我拍的照片是有功勞的，除了現在變成文史資料，還增加很多礦工夫妻的感情。
礦工和礦業已經被台灣社會遺忘了，這5年來，我們這群老礦工很認真在做礦工文史館，開始被看見、被重視，我們希望讓大家知道礦業文化，有人想聽，我們就會盡可能一直講。
如果人生重來，會不會再當礦工？其實我的答案很矛盾。
當然不要啊，礦工那麼辛苦，受傷率和死亡率很高，生活沒有明天，發神經才會去做礦工。可是，礦工坦誠相見，沒有心機，好相處，也很慷慨，今天我請你喝酒，明天你請我吃飯，那種赤裸真誠的友誼，在外面的社會看不到，所以我還是會想當礦工。
（周朝男／81歲／新北人／退休礦工、猴硐礦工文史館創辦人）