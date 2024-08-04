巴黎奧運／美國今日迎戰波多黎各！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

麟洋配「今晚搶金牌」！中華隊8/4最新戰績整理　確定4面獎牌入袋

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，將由台灣組合「麟洋配」李洋、王齊麟對戰世界第一中國組合王昶、梁偉鏗。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，將由台灣組合「麟洋配」李洋、王齊麟對戰世界第一中國組合王昶、梁偉鏗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事還在持續進行當中，賽事終於來到第10天！在（3）日的賽事當中，中華隊連續有2面銅牌進帳，先是由李孟遠「定向飛靶」奪銅之後，吳詩儀在拳擊4強賽雖然不敵中國好手，但仍收下一面銅牌！今（4）日凌晨則是抗癌拳擊女王陳念琴殺進4強，又保底一銅牌，晚上羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋將對戰世界第一中國男雙組合，力拼奧運金牌衛冕，有望替中華隊奧運鍍金！截至目前為止，中華隊已經確定有4面獎牌入帳。《NOWnews》也特別整理出奧運從開賽至今9天賽程中華隊的總戰績。

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜「中國」仍然是第一名，總計拿下16金11銀9銅；而第二名則是「法國」地主隊，總計奪下12金14銀15銅；第三名則是「澳洲」，總計拿到12金7銀5銅；至於「美國」則排名第4，奪下11金20銀20銅，獎牌數仍然是參賽國家中最多，接下來賽程還有多日，美國能否一舉超車連霸奧運獎牌排行榜，還有待觀察。未來賽事還有8天，請大家持續為中華隊選手加油！期待麟洋配成功衛冕奧運金牌。以下是中華隊從7/27日至8/4凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、奪牌、尚未完賽）：

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗丹麥組合奧斯陸／拉斯穆森晉級金牌戰
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

▲「雷母」雷千瑩過去幾個月受到手傷影響，還一度要吃止痛藥，在巴黎奧運個人賽16強敗給韓國全勳英，本屆無緣奪牌。（圖／奧會提供）
▲「雷母」雷千瑩在巴黎奧運射箭個人賽16強敗給韓國全勳英，也正式宣告本屆中華隊射箭代表無緣奪牌。（圖／奧會提供）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴8強擊敗烏茲別克好手，晉級4強保底銅牌
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強
📍女子57公斤級林郁婷擊敗烏茲別克S.Turdibekova晉級8強

▲拳擊女將吳詩儀巴黎時間3日對戰中國選手楊文璐吞敗，沒能勇闖金牌戰，但仍收獲一面銅牌。（圖：中華奧會提供）
▲拳擊女將吳詩儀巴黎時間3日對戰中國選手楊文璐吞敗，沒能勇闖金牌戰，但仍收獲一面銅牌。（圖：中華奧會提供）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿復活賽以小組第2晉級32強預賽
📍女子激流越野賽張築涵復活賽以小組第2晉級32強預賽

🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第三日資格賽，低於標準桿6桿，總計-8桿，暫居第13名
📍男子高爾夫球俞俊安第三日資格賽，高於標準桿1桿，總計+1桿，暫居第46名

▲高球一哥潘政琮今日在巴黎奧運亮相，兩回合以總桿134桿，排名衝上並列第5。（圖／中華奧會提供）
▲高球一哥潘政琮在巴黎奧運高爾夫球資格賽第三日中，低於標準桿6桿，總計-8桿，暫居第13名。（圖／中華奧會提供）
🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

🟡田徑
📍女子100公尺張博雅資格賽11秒99排分組第3晉級預賽/預賽11秒88排分組第9無緣晉級

▲2024巴黎奧運，「跨欄正妹」張博雅生涯首度登上五環殿堂，資格賽衝出11秒99，預賽被淘汰。（圖／中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運，「跨欄正妹」張博雅生涯首度登上五環殿堂，100m資格賽衝出11秒99，預賽跑出11秒88仍被淘汰。（圖／中華奧會提供）

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