麟洋配「今晚搶金牌」！中華隊8/4最新戰績整理　確定4面獎牌入袋

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗丹麥組合奧斯陸／拉斯穆森晉級金牌戰
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步
🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹無緣爭銅牌止步8強
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴8強擊敗烏茲別克好手，晉級4強保底銅牌
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強
📍女子57公斤級林郁婷擊敗烏茲別克S.Turdibekova晉級8強
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿復活賽以小組第2晉級32強預賽
📍女子激流越野賽張築涵復活賽以小組第2晉級32強預賽
🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第三日資格賽，低於標準桿6桿，總計-8桿，暫居第13名
📍男子高爾夫球俞俊安第三日資格賽，高於標準桿1桿，總計+1桿，暫居第46名
🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽
🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格
🟡田徑
📍女子100公尺張博雅資格賽11秒99排分組第3晉級預賽/預賽11秒88排分組第9無緣晉級