奧運現場／高球第三回合潘政琮排名跌至第17 連兩屆奪牌需要奇蹟
2024巴黎奧運男子高爾夫進入第3回合，台灣一哥潘政琮在第18洞吞下雙柏忌，最終以高於標準桿1桿的72桿作收，三輪合計206桿，從原本第5名跌至並列第17名，4日最後回合必須有超水準的發揮，並祈禱排名在前的選手失常，才有機會爭取奧運獎牌，至於另一名台灣選手俞俊安則三輪合計214，暫時並列第46名。
特派記者路皓惟/巴黎報導
首回合潘政琮繳出1老鷹、3小鳥、3柏忌，以低於標準桿2桿的69桿並列第21名，第二回合在後9洞倒吃甘蔗，最終以低於標準桿6桿的65桿完賽，排名衝上並列第5。
今日展開第3回合，潘政琮第2洞先吞下柏忌，前9洞捕獲兩隻小鳥，但後9洞卻遭遇亂流，潘政琮在第11洞吞下柏忌，雖然第15洞小鳥推桿，但第18洞開球落入長草區，接著又打進沙坑，吞下雙柏忌，最終以高於標準1桿的72桿繳卡，名次跌至第17名。
另一名台灣選手俞俊安首輪表現起伏，排在第49名。次回合表現回穩，俞俊安以低於標準桿2桿的69桿繳卡，排名升上第43名，但第三回合在第13洞陷入苦戰，小白球兩度落水，出現嚴重失誤苦吞3柏忌，讓前9洞的3隻小鳥付諸東流，最終以高於標準桿1桿的72桿作收，名次下滑3名，並列第46名。