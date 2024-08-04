12星座一周運勢／金牛太有個性趕跑桃花　雙子夫妻小心熱情不再

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本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面對方還有些顧慮，暫時不會有下一步。工作上有好的部分，但是還沒有實質上的回報；感情上若是沒有後續發展的話，可能是你的對象覺得沒有希望了。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有讓人碰冷釘子的感覺，或是太有個性趕跑桃花。工作上下決策的時候很有Guts（膽量） ；感情上目前出現的對象都是小桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面已婚的夫妻小心熱情不再，要多經營感情。工作上有點不太主動，導致計劃停止；感情上太沒動作了。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周小心有讓你很受傷的事件發生，要調適心情。工作上小心事不能成，或有人讓你中傷；感情上有被打擊到，競爭者有點強。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常。
這周運勢不穩定，小心吵架、暴力的事件。工作上狀況比較多，而且火爆；感情上小心鬧不愉快。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周忙碌自己的事情會比較多，要注意狀況連連，連帶也憂鬱起來。工作上狀況很多、複雜；感情上周圍的對象都是真心想認識你。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有對事物不耐煩一走了之的可能，尤其是你的生涯規劃的部分，有重大決定。工作上有可能離職、轉換跑道、自成體系；感情上有大改變。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常。
這周若有桃花、機會，可能不是你喜歡的。工作上大多你沒有興趣；感情上沒有合你眼緣的對象。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周你的狀態比較消極、散漫，還有點輕微的壓力。工作上沒有太大的競爭動力；感情上無心戀愛。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面若要等答覆需要比較多的時間，你會等不及。工作上直接放棄的機會比較大；感情上對方的態度還是一樣，沒有改變。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作。
這周暫時改變不了什麼現況，有點空洞。工作上暫時做不了什麼，有點空虛；感情上小心劈腿、偷吃的問題。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周容易事情卡卡的、一波三折，或很難起頭。工作上很難開始新的計劃；感情上拒絕談感情，有點排斥，你的對象也有諸多考量。
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