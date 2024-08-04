今全台熱爆「再飆38度」！2熱帶擾動醞釀中 專家揭颱風生成機率
繼昨（3）日台北信義區側得最高氣溫39.4度，今（4）日全台依舊熱得紅通通。中央氣象署上午7時就對17縣市發出高溫特報，其中新北市、彰化縣、嘉義市上看38度極端高溫。氣象專家吳德榮指出，目前在台灣東方、日本南方海面上，不只2個熱帶擾動醞釀中，距離較近的擾動發展成「熱帶低壓」的機率較高，但對台灣並無威脅。
記者黃韻文／綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」發布，3日20時的美國模式（GEFS）系集模擬顯示，未來一周台灣東方、日本南方的海面上，不只兩個熱帶擾動在大低壓環流內醞釀，其中距離較近的擾動以發展成「熱帶低壓」的機率較高。
吳德榮提到，該熱帶擾動系集模擬路徑向西南西，朝台灣前進，但還沒接近就轉向，末期路徑相當分歧。而加拿大模式（GEPS）系集模擬路徑也有類似結果，都是受到大低壓環流導引所致，對台灣無威脅，應持續觀察。
昨（3）日各縣市最高氣溫前3名依序是：台北信義區39.4度、新北三峽區39.3度、桃園區38.6度。今明兩天（4日、5日)持續晴朗炎熱，中南部偶有零星降雨的機率。提醒民眾，周日仍需慎防38度極端高溫。
最新模式模擬顯示，周二至周六（6日至10日）也是晴熱的天氣，高溫仍在36度以上；水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨的機率，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。
中央氣象署今（4）日上午7時發出高溫特報，周日白天「新北市、彰化縣、嘉義市」都是橙色燈號，上看38度極端高溫；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣則是橙色燈號，民眾假日出遊應注意防曬、補充水分。