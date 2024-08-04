麟洋配拚金牌！李洋昔打到「腳趾骨裂」吳淡如：辛苦二字不足形容
2024巴黎奧運正在進行中，羽球男雙由李洋和王齊麟組成的「麟洋配」一路6連勝，今晚9點準備打金牌戰，吸引全台觀眾關注。藝人吳淡如在臉書上分享李洋過去受訪的故事，他升國中還被同學嘲笑「社子大爛雙」，甚至一度被父親認為沒有天分，哭求父親「拜託讓我打！」
記者薛羽彤／綜合報導
「麟洋配」贏得丹麥的比賽後，確定挺進金牌戰，吳淡如在臉書上分享李洋曾在《商業週刊》受訪時提到，剛升國中時因身材、球技不如人，被同學嘲笑「社子大爛雙」，甚至為了打羽球轉學了3次。李洋為了打羽球日夜苦練，打到腳趾骨裂寸步難行，眼看同學一個個升上「甲組」，他卻一跛一跛只想跟上。
李洋爸爸看在眼裡，認為兒子打羽球沒天分，曾對他說：「你不是那塊料！」而李洋哭著求父親：「拜託讓我打！我會打進的！」經過8年的努力，李洋終於在升大學那年進了甲組，奮鬥17年終於獲得奧運金牌。吳淡如直呼：「這樣的歷程，不是辛苦兩個字可以形容的。」
李洋日前坦言準備在9月台北羽球公開賽後就退休，「希望可以在家結尾。」李洋透露，會想退休是因為時候到了，該給年輕人一點機會。吳淡如祝福李洋，「打完比賽就打算退休了嗎？我相信，一個這麼努力的人，走在任何路上，都會越走越好的。」