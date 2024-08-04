林郁婷一打開飛巴黎行李箱「有衛生棉」　粉絲心碎：我眼淚飆出來

麟洋配拚金牌！李洋昔打到「腳趾骨裂」吳淡如：辛苦二字不足形容

▲李洋（左）、王齊麟今晚9點拚金牌戰，吳淡如在臉書上分享李洋曾經打羽球打到腳趾骨裂，她感嘆：「這樣的歷程，不是辛苦兩個字可以形容的。」（圖／王齊麟IG）
▲李洋（左）、王齊麟今晚9點拚金牌戰，吳淡如在臉書上分享李洋曾經打羽球打到腳趾骨裂，她感嘆：「這樣的歷程，不是辛苦兩個字可以形容的。」（圖／王齊麟IG）

記者薛羽彤／綜合報導

2024巴黎奧運正在進行中，羽球男雙由李洋和王齊麟組成的「麟洋配」一路6連勝，今晚9點準備打金牌戰，吸引全台觀眾關注。藝人吳淡如在臉書上分享李洋過去受訪的故事，他升國中還被同學嘲笑「社子大爛雙」，甚至一度被父親認為沒有天分，哭求父親「拜託讓我打！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「麟洋配」贏得丹麥的比賽後，確定挺進金牌戰，吳淡如在臉書上分享李洋曾在《商業週刊》受訪時提到，剛升國中時因身材、球技不如人，被同學嘲笑「社子大爛雙」，甚至為了打羽球轉學了3次。李洋為了打羽球日夜苦練，打到腳趾骨裂寸步難行，眼看同學一個個升上「甲組」，他卻一跛一跛只想跟上。

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，2日對決丹麥獲勝，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
李洋爸爸看在眼裡，認為兒子打羽球沒天分，曾對他說：「你不是那塊料！」而李洋哭著求父親：「拜託讓我打！我會打進的！」經過8年的努力，李洋終於在升大學那年進了甲組，奮鬥17年終於獲得奧運金牌。吳淡如直呼：「這樣的歷程，不是辛苦兩個字可以形容的。」

李洋日前坦言準備在9月台北羽球公開賽後就退休，「希望可以在家結尾。」李洋透露，會想退休是因為時候到了，該給年輕人一點機會。吳淡如祝福李洋，「打完比賽就打算退休了嗎？我相信，一個這麼努力的人，走在任何路上，都會越走越好的。」


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

王齊麟被李洋吐槽狂刷Threads！補充一句話點名女友十元閃瞎全場

王齊麟比完奧運視訊女友「跟李洋放閃」！陳詩媛吃醋：你們去結婚

李洋滿臉鬍渣！眾狂勸「刮乾淨拿金牌」　王齊麟親揭原因：不能刮

麟洋配決賽大陸對手「撞臉蔡哥」　對比照釣出王齊麟、戴資穎認證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選