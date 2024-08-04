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李洋曝私訊遭疑「偏贏奧運奪2000萬」！難過吐心聲：好想每場都贏

▲李洋（左）遭到網友質疑，許多比賽中偏偏只在奧運表現最好，懷疑他為了獎金2000萬。對此李洋親自回覆，難受吐心聲：「我好想每場都贏。」（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋（左）遭到網友質疑，許多比賽中偏偏只在奧運表現最好，懷疑他為了獎金2000萬。對此李洋親自回覆，難受吐心聲：「我好想每場都贏。」（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

2024巴黎奧運正在進行中，台灣羽球男雙由李洋和王齊麟組成的「麟洋配」，今晚9點準備對戰中國打金牌戰。李洋和王齊麟在本屆奧運中氣勢強，一路6連勝，不過兩人在其他大小比賽中，表現不如預期，有球迷因此私訊李洋質問：「李洋你們平常巡迴賽都1、2輪就出局了，為什麼就偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？」李洋將私訊截圖PO出吐心聲，「我真的好想每次上場就贏得勝利。」

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李洋昨（3）日在IG上分享一則網友的私訊，對方質問李洋為何在奧運表現就特別好，「有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二。然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」即便對方語氣諷刺，李洋仍親自回應，「我也想知道。但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這些運動的本質了。」

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。近期有對岸球迷開始分析「如果麟洋配衛冕奧運金牌」的話，歷史地位會被擺在哪裡？大部分人都認為前3很穩，甚至有機會成為史上第一男雙。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
對於網友私訊的內容，李洋難過表示，「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法。」李洋的限時動態在Threads上傳開，許多網友紛紛力挺他，還私訊給他加油打氣，「你們都是我們台灣的寶貝！！台灣的金孫！！我們就寵你們」、「又要拿2000萬了，應該是預知又拿了金牌」、「我也私訊他幫忙補血了」、「很明顯是故意要影響選手心情的惡意攻擊，高機率根本不是台灣人」、「麟洋配永遠是台灣之光！這肯定是賽前有人來擾局的」、「給我土耳其銀牌選手的電話，right now。」

至於網友提到的2000萬，依我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。

▲李洋曝光網友私訊，遭到質疑只在奧運表現好。（圖／李洋IG）
▲李洋曝光網友私訊，遭到質疑只在奧運表現好。（圖／李洋IG）

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