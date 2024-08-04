基隆運動公園驚傳砍人案！抽菸男渾身血逃命、大喊：幫我打119
3日晚間9時許，基隆市中山區協和文化親子運動公園，發生驚悚砍人案，當時28歲邱姓男子下車抽菸，遭不明男子持刀砍傷，左手腕有5公分刀傷，他渾身是血驚慌求救，警方獲報後展開追查，目前已逮捕一名涉案嫌犯，全案持續偵辦中，詳細犯案動機還需再釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天晚間9點多，基隆市協和文化親子運動公園發生砍人案，邱男在公園的空地處下車抽菸，突然遭不認識的男子持刀砍傷，邱男當時以手臂抵擋，導致左手腕被砍傷，他立即逃跑求生，渾身是血向附近民眾求救、大喊「幫我打119」，所幸送醫救治無生命危險。
警方獲報後展開追查，目前已逮捕一名涉案嫌犯，尚在釐清有無共犯，詳細犯案動機與經過，還需進一步調查。
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