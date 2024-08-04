麟洋配今爭羽球金牌！被酸「專贏奧運領國光獎金」 李洋高EQ回應
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日將在晚間10時出戰中國隊梁偉鏗、王昶，連2屆奧運打進羽球男雙金牌戰，卻有酸民私訊李洋，質疑麟洋配巡迴賽都早早出局，只在奧運贏球奪牌，「現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」對此李洋高EQ回應，強調自己也有繳稅，從沒以錢為出發點，只要上場就想贏。李洋、王齊麟不但連續2屆都打進奧運男雙羽球金牌戰，也是首位拿到台灣羽球金牌的黃金組合，李洋回應酸民：「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」
記者吳政紘/綜合報導
李洋高EQ回應酸民 並強調不是為錢而打
李洋也在IG限動貼出對話，並寫下：「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過。」
依我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。
李洋上次就已經領過國光獎金，如今他在這次奧運有機會跟王齊麟再度拿到2000萬元，不但「打臉酸民」，還要堆高「奧運障礙。」
不少球迷看到李洋被酸群起激憤，紛紛留言：「是不是間諜啦故意影響選手心情，煩耶好氣！」、「剛看了真的氣死沒要你祝福也不需要去私訊選手寫這種狗屁！我相信他們比我們都更想贏好嗎！他們在乎的豈會是獎金！！！滿滿的惡意！！！」、「我懷疑、我猜測，他應該有在玩賭盤，或是資訊戰，請大家為台灣選手集氣！」等。