奧運籃球／Edwards成美國擊敗波多黎各功臣！8強賽夢幻隊對手出爐

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成為美國隊此戰贏球功臣，賽後攻下全隊最高26分的Anthony Edwards接受採訪時則霸氣指出，今晚就是屬於自己的夜晚，「現在我們球隊的感覺很好，每晚都會有不同的人爆發。今晚是我的夜晚，第一晚是Durant的夜晚，第二晚則是Adebayo的夜晚。我們打得不錯，但對於我個人而言，我必須得要降低失誤，多傳球、多防守，所以我們會沒事的。」
談到進入8強淘汰賽，儘管美國隊被視為奪冠大熱門，Edwards對此也不敢大意，他表示：「後續當然會很艱難，這是淘汰賽。所有進入淘汰賽的球隊，都是非常優秀的球隊，他們都有NBA球員，而且他們的水準很高，所以這應該很艱難。」
LeBron指出球隊不能大意 後續球隊必須做好準備
美國隊不動先發「詹皇」LeBron James賽後也談到，無論對手是誰，球隊都要做好準備迎戰，「我們知道進入到淘汰賽之後，這將是困難的、具有挑戰性的，我們必須做好要出擊的準備。」
而談到東道主法國隊小組賽的表現，LeBron則說：「他們上場比賽的表現，讓我印象不深。我認為他們還沒有準備好面對德國隊的身體對抗，除此之外，他們在其他方面打得還不錯。」
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