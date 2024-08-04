巴黎奧運／美國今日迎戰波多黎各！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運籃球／Edwards成美國擊敗波多黎各功臣！8強賽夢幻隊對手出爐

▲2024巴黎奧運男子籃球賽事，美國男籃昨（3）日台灣時間晚間交手波多黎各，美國隊此戰靠著Anthony Edwards上場17分鐘就攻下26分，在他出色的發揮帶領下，美國隊最終就以104：83輕取波多黎各，順利晉級淘汰賽。8強賽美國的對手也出爐，他們將會遇上巴西。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男子籃球賽事，美國男籃昨（3）日台灣時間晚間交手波多黎各，美國隊此戰靠著Anthony Edwards上場17分鐘就攻下26分，在他出色的發揮帶領下，美國隊最終就以104：83輕取波多黎各，順利晉級淘汰賽。8強賽美國的對手也出爐，他們將會遇上巴西。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球賽事，美國男籃昨（3）日台灣時間晚間迎來小組賽的最後一場比賽，對手是來自中南美洲的勁旅波多黎各，美國隊儘管首節打完暫時落後，但很快就調整好狀態，並靠著球星Anthony Edwards上場17分鐘就攻下26分，全場15投11中，成為群星之中最璀璨的一顆星，在他出色的發揮帶領下，美國隊最終就以104：83輕取波多黎各，小組賽搶下3連勝，順利晉級淘汰賽，8強賽「夢幻隊」的對手也出爐，他們將會遇上巴西隊。

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Edwards成此戰贏球功臣　稱今晚是自己的夜晚

成為美國隊此戰贏球功臣，賽後攻下全隊最高26分的Anthony Edwards接受採訪時則霸氣指出，今晚就是屬於自己的夜晚，「現在我們球隊的感覺很好，每晚都會有不同的人爆發。今晚是我的夜晚，第一晚是Durant的夜晚，第二晚則是Adebayo的夜晚。我們打得不錯，但對於我個人而言，我必須得要降低失誤，多傳球、多防守，所以我們會沒事的。」

談到進入8強淘汰賽，儘管美國隊被視為奪冠大熱門，Edwards對此也不敢大意，他表示：「後續當然會很艱難，這是淘汰賽。所有進入淘汰賽的球隊，都是非常優秀的球隊，他們都有NBA球員，而且他們的水準很高，所以這應該很艱難。」

LeBron指出球隊不能大意　後續球隊必須做好準備

美國隊不動先發「詹皇」LeBron James賽後也談到，無論對手是誰，球隊都要做好準備迎戰，「我們知道進入到淘汰賽之後，這將是困難的、具有挑戰性的，我們必須做好要出擊的準備。

而談到東道主法國隊小組賽的表現，LeBron則說：「他們上場比賽的表現，讓我印象不深。我認為他們還沒有準備好面對德國隊的身體對抗，除此之外，他們在其他方面打得還不錯。


 

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