王齊麟巴黎奧運摘金就求婚？「10天前互動洩端倪」陳詩媛回應了！

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王齊麟的女友「十元」陳詩媛在IG分享「奧運特輯」採訪前進奧運的中華健兒，其中7月25日PO出的影片中出現的就是男友王齊麟，王齊麟一出場就甜蜜和十元勾肩搭背，十元害羞回，「不要碰我，我男朋友會生氣。」最後拍攝者幫問，「要求婚是真的嗎？」王齊麟不慌不忙看著十元問，「妳願意嗎？」十元則是笑而不答。有網友將這段影片PO上Threads問，「有沒有一種可能，王齊麟奪牌後就真的求婚了？」也釣出十元回，「應該是不會。」
全台關注盼再奪金！王齊麟鬼之換拍連賽評都說讚
台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟參加巴黎奧運自動開啟「金牌模式」，即使小組賽被分到「死亡之組」仍以全勝晉級，並一路過關斬將闖進金牌戰，今就要與中國組合一較高下，若贏將能寫下歷史新頁。
比賽中兩人展現絕技，躺著打、坐著打都來，王齊麟甚至還抓空檔衝出去換拍子，過程不到1秒，連賽評都讚，「他真的很會換拍耶！」不少球迷事後看到討論及換拍片段，這才驚呼：「當下完全沒發現！」
球迷截圖該片段，發在網路上希望被王齊麟「海巡」到，直說，「我就問，換球拍也是訓練的一環嗎？太速度！」果然釣出本人回覆，王齊麟表示，「同時也要搭檔製造時間讓我有機會去換！」仔細聽可以發現，當時在比賽場上，李洋很大聲地喊「我來」，隨後王齊麟就衝出去換拍子，可見好默契。
被質疑「奧運限定」？李洋吐心聲
由於麟洋配在上一屆東京奧運拿了金牌後，在其他比賽狀況都不是很好，因此有網友詢問李洋，為何在奧運表現特別好，對方質問，「有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二。然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」
即便對方語氣諷刺，李洋仍親自回應，「我也想知道。但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這些運動的本質了。」