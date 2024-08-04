奧運羽球／「吼叫天后」馬琳拼生涯第2金！4強遇何冰嬌：我不在乎

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根據《BWF》世界羽聯官網報導，瑪琳在擊敗日本好手大堀彩、順利闖進準決賽，且還不知道對手是誰時接受訪問說到：「闖進準決賽對我來說，當然相當意義重大。如果我的對手是陳雨菲，我記得當我在2016里約奧運出戰時，我在4強賽上碰頭李雪芮，她是2012年倫敦奧運金牌，而她同樣想要衛冕金牌。」
「如果我明天將與陳雨菲交手的話，也會是一樣的狀況。我想要向她展現我是來這裡贏下獎牌的，或許她的腦海中，也有想要衛冕自己東京奧運金牌的想法。這場比賽、這場心理博弈，將會非常重要。」馬琳如此說到。
4強將碰頭何冰嬌 瑪琳表示自己會做好準備
但當瑪琳被記者問到，如果對手不是陳雨菲，而是何冰嬌呢？瑪琳則是顯得不在乎：「我不在乎，讓我們看看他們誰會贏下來，然後我會做好準備。」如今馬琳4強戰的對手則確定是何冰嬌，勢必也會是一場精彩對決。
馬琳是2016年里約奧運的女子單打金牌得主，本屆巴黎奧運她目前則闖進女單4強，事實上過程並非容易，在昨日以21：13、21：14擊敗日本大堀彩後，瑪琳表示她很為自己感到高興與驕傲，因為上一場她對上美國華裔女將張蓓雯打得很艱難，雙方鏖戰3盤後才由馬琳驚險勝出。「今天的比賽從頭開始，我想要保持專注在我想要進步的東西上。這也是我在場上所展現出來的，而且維持自己想要的專注度，這對我來說真的很重要。」
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