林郁婷陷性別爭議！唐綺陽力挺喊話「台灣加油」　批JK羅琳可悲

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《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），近期在推特轉發英國媒體《衛報》報導，內文中質疑包括中華隊拳擊好手林郁婷等選手的性別爭議，她寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？當一個女性拳擊手留下一生無法抹滅的傷口、又或者一位女性拳擊手被殺害？」引發外界關注。國際奧會事後發表聯合聲明，強調所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定。
有著「國師」封號的星座專家唐綺陽，發文力挺林郁婷，在被世界大咖JK羅琳、川普、馬斯克點名「霸凌」之下，林郁婷依然能穩定發揮，唐綺陽直呼「面對欺凌沒有第二條路，只能自己堅強。唯有扛住壓力正常發揮，才有機會打對方臉。」同時也痛批質疑林郁婷性別的這群人，「有錢有權從來不代表靈魂高貴、見識高明。這些大咖真的很扯，扯自己後腿都不自知，可悲。」
林郁婷陷入性別爭議，對此她正面回應「就當他們怕我」，唐綺陽附和表示「沒錯，正因她令人恐懼，別人只能出此下策，沒錯，被霸凌正因夠強大啊，如果很弱，長怎樣都不會有人理」。唐綺陽認為，林郁婷被世界大咖點名，就代表「多值得關注」、「有多大影響力」，好比台灣「再怎麼壓依然難掩光芒，還更受矚目 ，好事。」最後，唐綺陽高喊「郁婷加油，台灣加油！」
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