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鄭欽文超神！勇奪中國奧運網球史上第一金　賽後開心咬獎牌慶祝

▲2024巴黎奧運女子網球單打項目，中國選手鄭欽文最終以出色的狀態直落兩盤擊敗對手，成為中國首位奧運網球單打冠軍（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女子網球單打項目，中國選手鄭欽文最終以出色的狀態直落兩盤擊敗對手，成為中國首位奧運網球單打冠軍（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運女子網球單打項目，中國選手鄭欽文女單決賽中迎戰克羅埃西亞的Donna Vekić。鄭欽文最終以出色的狀態直落兩盤擊敗對手，成為中國首位奧運網球單打冠軍，為中國隊拿下本屆奧運會第16金。賽前展望比賽時，鄭欽文信念堅定地表示：「我可以保證的是，我一定會在決賽拚到最後一刻。」其實21歲的中國網球手鄭欽文在巴黎奧運擊敗來自波蘭的「泥地女王」Iga Świątek，殺入巴黎奧運女單決賽已經是大爆冷，但他在決賽又擊敗克羅埃西亞的Donna Vekić，成功奪得中國網球單打首面金牌，再次成為全球焦點。

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僅21歲就拿到奧運女單金牌　鄭欽文氣勢驚人

鄭欽文6歲開始打網球，自幼與父親都是急性子，所有運動也有興趣，她小時候打過桌球、羽毛球、籃球，個性外向也大方，十分受球迷喜愛。

這屆奧運有很多選手退賽，鄭欽文掌握住機會，她在女單賽事以6：2、7：5擊敗波蘭球后Iga Swiatek，成為成為首位獲得奧運網球單打獎牌的中國網球選手。Swiatek意外落馬，在自己最熟悉、也最擅長的場地輸球，終止了25連勝。

賽後Iga Swiatek痛哭失聲，並無法順利在熟悉場地上連霸，結果這次奧運會她拿下銅牌，鄭欽文金牌，銀牌則是Donna Vekic。

Swiatek賽後分析自己敗給鄭欽文的原因︰「我長時間是世界第一，承受很大壓力。我當場的表現或許太傲慢，沒有意識到危險。」同時仍為奪得銅牌高興：「有種好像是大滿貫時未經歷過的感覺，在奧運我不是為自己，像是為國家、為我的團隊等勝利比賽，即使是銅牌也應該感到自豪。」

▲鄭欽文6歲開始打網球，自幼與父親都是急性子，所有運動也有興趣，她小時候打過桌球、羽毛球、籃球，個性外向也大方，十分受球迷喜愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲鄭欽文6歲開始打網球，自幼與父親都是急性子，所有運動也有興趣，她小時候打過桌球、羽毛球、籃球，個性外向也大方，十分受球迷喜愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女子網球單打項目，中國選手鄭欽文最終以出色的狀態直落兩盤擊敗對手，成為中國首位奧運網球單打冠軍（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女子網球單打項目，鄭欽文成為中國首位奧運網球單打冠軍（圖／美聯社／達志影像）

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