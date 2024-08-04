多頭遇逆風！台股單日跌逾千點　外資賣超破歷史新高

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，受到美國大型科技股和晶片股大跌的影響，台股本週站上季線只有一日行情，今日不只再次回落季線之下，甚至跌破22000點支撐，觀察本週加權指數大多在季線附近反覆測試，代表散戶動能的上市融資餘額，從3400億降至3300億，顯示市場出現逢高調節賣壓。
柯鴻旼表示，今年來至7月11日歷史高點，不論美股或台股走勢皆勢如破竹，也讓指數位置呈現乖離過大現象，美股包括S&P500、那斯達克、費城半導體指數自6月起，皆高出年線一至兩成，成為乖離過大醞釀漲多拉回的可能性，直到美國總統大選出現不確定性，成為獲利了結的重要轉折，也影響同步漲多的台股走勢。
柯鴻旼進一步說明，除了台股，日韓股市也在美股回檔影響下出現急跌，特別是受日圓大舉彈升的影響下，日經225指數週五重挫-5.73%，自11日高點以來也回檔-14.95%，韓國股市同期則是下跌-7.44%。
從美股財報分析，柯鴻旼說明，S&P 500成分股目前已有超過一半的企業公布財報，獲利超越預期的比率接近8成，但由於市場對於期待拉高，尤其是科技族群在AI題材給予市場高度想像空間，若僅是小幅超越預期甚至不如預期，科技股則面臨下修壓力。不過，根據Refinitiv估計，第二季美股盈餘成長將達12.1%，2024年全年度依然有10.6%雙位數的強勁成長。
柯鴻旼建議，依據過去經驗，高檔回落之後先看半年線能否止穩，搭配頸線來看，預估短期下檔支撐落在20900點至21000點，下週台股可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。