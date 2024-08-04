柯文哲黨慶火烤「6點協議」 陳智菡：哪個主席像他能忍下屬挑釁
民眾黨昨舉行5週年黨慶，黨主席柯文哲在台上接受民眾黨立委黃國昌、黨團辦公室主任陳智菡「火烤」（roast），包括藍白合「六點協議」、讓趴爭議都成為素材，讓柯一度臉色鐵青。陳智菡事後發文強調，「什麼樣的黨主席，可以忍受被下屬這樣公然挑釁火烤？！全台唯一，只有柯文哲。」
記者林詠青／台北報導
民眾黨5周年慶昨在高雄展覽館舉行，其中以脫口秀喜劇「火烤」柯文哲的橋段引發熱議。民眾黨立委黃國昌提到「一個號稱智商157的人，去年怎會被國民黨騙去簽6點協議呢？」黨團辦公室主任陳智菡則是大酸柯文哲對數字這麼專精，「為什麼去談6點協議時，讓3%、6%搞不清楚啊？」儘管柯文哲一度臉色鐵青，但台下支持者則是笑聲不斷。
陳智菡事後在臉書發文拜託小草不要恨她，解釋都是「娛樂效果」。她更表示，「什麼樣的黨主席，可以忍受被下屬這樣公然挑釁火烤？！全台唯一，只有柯文哲」，強調有話直說、有過就改，「我們團隊經過淬煉，會變得更剛強。」
柯文哲前攝影官「金牌霖」潘俊霖在底下留言質疑「一個黨主席被你們這樣嘲諷，他以後該如何領導政黨」？陳智菡則回應，領導人的權威建立，不是來自於不能挑戰，而是他不怕挑戰。「反省、改進，是我們追求的文化。」火烤話題持續延燒。