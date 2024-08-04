麟洋配拚奧運金牌！李洋爸吐嚴父心聲：沒人教我如何當好選手父親
2024巴黎奧運中華隊已確定為台灣奪得4面獎牌，今（4）日「麟洋配」李洋、王齊麟決戰羽球男雙，力拚衛冕奧運金牌，可說是全民眾所期待。相較於從小展現傲人天分的王齊麟，李洋在嚴父李峻淯眼中則是「大隻雞慢啼」，還曾罵出「你根本，就不是這塊料子」，讓李洋徹夜痛哭一場。然而，李洋手裡握的每一支球拍，卻都是父親親手穿線，李洋爸爸吐露心聲「沒人教我，如何當好一個選手的父親」。
記者蕭涵云/綜合報導
出身自金門古寧頭的李峻淯，以嚴肅的軍人個性作為對李洋的鐵血教育，11歲才開始學球的李洋，直到升大一前的暑假都還無法打進甲組，讓恨鐵不成鋼的嚴父李峻淯，忍不住大罵「你根本，就不是這塊料子」，李洋有如當頭棒喝、徹夜痛哭一場。卻也激起不服輸的李洋偏偏不放棄，花了7年時間才真正晉升到甲組；前後算一算、共熬了14年總算出頭。
直到2019年搭檔王齊麟、狂奪4站冠軍，更在延期一年的2021年東京奧運，奪得台灣史上首面奧運羽球男雙金牌、更是中華隊首面球類金牌。全民屏息以待的東奧戰役，關鍵賽末點最後一分的經典壓線球「COURT1 - IN」，不只讓網友笑喊「硬啦！」還一夜逼出「TAIWAN IN」全民新口號與狂歡週邊商品；獲勝當時兩人彷如「聖筊」的慶祝動作，直到現在也為人津津樂道。
2024巴黎奧運，「麟洋配」王齊麟、李洋順利從死亡之組全勝晉級，拍倒泰國黑馬組合後、再逆轉勝世界排名第二的丹麥組合，今晚22:10將決戰羽球男雙最終戰，力拚衛冕奧運金牌；已預告今年將退休的李洋，將奮力迎戰最後一舞。而早在出發法國前，李洋爸爸李峻淯便受速食品牌必勝客邀請，親手準備「暖心必勝禮」給李洋。
李洋爸爸雖是眾人眼中的嚴父，卻自李洋開始打球，便一直堅持親手為每一支球拍穿線，到現在為止，每一支球拍都是。他還清楚記得，「我曾經跟他說過最嚴厲的一句話：『你根本，就不是這塊料子』」，坦言是對李洋的「激將法」；因為「沒人教我 如何當好一個選手的父親」吐露嚴父心聲。但李峻淯深知兒子的韌性：「你是可以輸五顆球，再追回來的球員」。
李洋出發前還在粉專透露：「發現這好像是第一次，聽到嚴格的老爸說出內心話」；從以前說「你不是這塊料」，到現在說出了「我一直為你感到驕傲」，李洋也承諾「球不落地，絕不放棄」，感動2.6萬人按讚；事實上，李洋爸爸也已飛抵法國親自到場加油，號召大家今晚一起為「麟洋配」應援！