周天成挺過罹癌低潮奧運止步8強！阿滴曬合照大讚「生命鬥士」
台灣「羽球一哥」周天成在巴黎奧運打進男單8強，追平奧運個人最佳成績。2日他對戰印度選手Lakshya Sen，經過激烈的三局大戰被逆轉，止步8強。百萬網紅阿滴曬出與周天成的合照安慰他，「周天成去年罹癌康復後，今年第三度站上奧運，是台灣之光也是生命鬥士，謝謝你帶來的精采比賽。」
記者薛羽彤／綜合報導
周天成去年初做健康檢查時，發現罹患大腸癌初期，手術後努力恢復到最佳狀態，並且成功重返奧運殿堂，感動許多人。2日周天成對戰印度選手Lakshya Sen落敗，本屆奧運止步8強。阿滴日前為了拍攝奧運相關影片前往法國，幸運與選手們搭到同班飛機，還與周天成合照，阿滴分享周天成看到他後，親自送他2個代表台灣的奧運徽章，阿滴事後興奮將徽章擺在書桌前。網友見狀大讚，「小天真的是出了名的暖男」、「超羨慕！！是小天。好可愛的奧運徽章喔」、「我的媽啊，居然遇到周男神，這個班機也太爽了吧。」
周天成落敗後，阿滴再度曬出兩人合照，送上安慰，「周天成去年罹癌康復後，今年第三度站上奧運，是台灣之光也是生命鬥士，謝謝你帶來的精采比賽。」
周天成在2016年里約奧運首次叩關奧運，最後遭直落二敗給馬來西亞名將李宗偉，止步8強；上一屆東京奧運，周天成在男單8強對上衛冕金牌、中國好手諶龍，最終周天成以1：2落敗，再次止步8強。今年三度叩關奧運，周天成依然維持個人最佳8強成績。