阿湯哥現蹤巴黎奧運有玄機？外媒瘋傳閉幕式上演「不可能的任務」
法國巴黎奧運多項精彩運動賽事每日進行中，繼「國寶級歌壇天后」席琳狄翁壓軸演唱開幕式之後，現在外媒盛傳，8月11日閉幕式也將帶來超精彩特技演出，《TMZ》指出今年62歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯，正在籌備一場「不可能的任務」，引起各界熱議。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《TMZ》報導，阿湯哥正在策劃一場史詩般的特技表演，將在巴黎奧運閉幕式上，把奧運會旗傳遞到2028美國洛杉磯奧運。消息人士指出，即將舉行的閉幕式的計劃，包括阿湯哥從法蘭西體育場頂部垂降，降落在體育場上並舉起奧林匹克官方旗幟。
屆時電視轉播畫面會播放預錄的畫面，內容為阿湯哥帶著奧運會旗，從法國搭飛機到美國洛杉磯，並表演跳傘降落到好萊塢標誌（Hollywood Sign）上方。事實上，阿湯哥3月的時候就曾被捕捉到，站在好萊塢標誌上的畫面，當時大家都以為他是在拍攝《不可能的任務》續作。
《TMZ》表示相關消息來源指出，法國特技部分的後勤工作仍在安排中，巴黎奧運的閉幕式訂於8月11日舉行，目前情況還相當複雜，阿湯哥可能會聘請一名特技替身，來進行空降演出的部分。《TMZ》聯繫國際奧委會官員，目前未獲得任何回應。