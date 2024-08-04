雄警執行「青春專案」 聯合市府局處擴大稽查掃蕩

暑假期間青少年在外活動頻率升高，為確保青少年暑期安全活動空間，預防偏差行為及被害，高市警局三民第一分局，昨(3)日深夜針對轄區各娛樂場所執行暑期保護青少年青春專案。分局長謝承甫表示，警方對於妨害青少年身心健康場所，會運用第三方警政力量嚴格稽查取締，並移請相關權責主管機關裁罰，呼籲業者要負起社會責任，提供優質活動環境。
記者郭凱杰／高雄報導
113年暑期保護青少年青春專案於7月1日啟動。昨晚三民一分局針對「毒品防制」、「遏止幫派吸收少年」、「防制兒少性剝削」、「多元宣導活動」、「防止誤入假求職陷阱」、「營業場所安全」6項工作重點，針對轄內青少年易聚集場所臨檢查察。
在分局長謝承甫主持聯合勤教後親自領軍實施，會同市府教育、社會、勞工、衛生、消防、工務、毒防局等共8局處人員，組成聯合稽查小組，針對青少年易聚集場所執行聯合稽查，同步針對轄內易滋事之特定娛樂場所執行擴大臨檢，宣導業者應提供青少年安全、優質的活動環境。
同時在緝毒犬「WENDY」的支援下，藉由嗅覺靈敏之警犬，娛樂場所內無論是穿著清涼的辣妹們還是來客都一一接受檢查，三民一分局並向業者們宣導應提供青少年安全、優質的活動環境。此次行動鑒於新興毒品易於藏匿之特性，在保三總隊警犬隊的支援下也增加了查緝的力道。
分局長謝承甫呼籲，暑假期間家長應重視家中未成年子女生活交往狀況，鼓勵青少年多從事各項正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。警方對於妨害青少年身心健康場所，會運用第三方警政力量嚴格稽查取締，並移請相關權責主管機關裁罰，以擴大執行成效，呼籲業者要負起社會責任，關心青少年安全問題，提供優質活動環境。