安芝儇送好友喬遷禮！「天價金額」霸氣刷卡 粉絲激喊：太幸福了
台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型，被封為「最強外掛」，吸引大批死忠粉絲，她也不時會透過YouTube分享生活，日前她上傳新影片，帶著好友「韓國女生Judy」挑選喬遷禮物，對方開口選了要價8萬元電視，安芝儇立刻闊氣答應，直接刷卡，讓粉絲忍不住直呼：「當小安的朋友真幸福。」
記者吳昕蓓／綜合報導
安芝儇在影片中找來朋友Judy，由於她最近受邀參加對方的喬遷宴，便直接邀請好友一起去賣場挑選禮物，只見Judy還開玩笑問安芝儇：「為什麼突然對我這麼好？我很害怕欸，妳被誰威脅了嗎？」足見兩人之間的好交情，安芝儇也回答，因為受到Judy很多幫助，想要送禮表示感謝。
安芝儇和Judy在商場裡邊逛邊聊天，陸續看了吹風機、電話、冰箱、冷氣等家電，但Judy都覺得不適合，安芝儇看到洗衣機還對好友表示因為家裡沒有這些東西，所以很需要，讓Judy忍不住反問：「所以呢？今天不是買我的禮物嗎？」由於兩人越逛越久，最後安芝儇直接霸氣對Judy說：「不要想價格，就先選。」
Judy這才挑選一台8萬元的電視，安芝儇聽到價格遲疑了幾秒，立刻喊：「當然可以！」直接掏出信用卡刷。這段畫面曝光後，讓粉絲都直呼女神實在太大器：「喬遷禮送8萬多的電視真棒」、「小安女神這麼大器有誠意送了大禮」、「小安送Judy喬遷禮也太大手筆了」、「Judy 真的幸福，收安芝儇這麼大禮物。」