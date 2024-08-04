柯文哲仍自信民調第二 林濁水直言「連後悔都在自己騙自己」
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前透露，柯文哲對藍白合破局確有遺憾，遺憾在如果沒有談過藍白合，他最終會是棄保效應的得利者。對此，前立委林濁水今（4）日指出，看柯談民調起伏最可怕的是，「連後悔時都在自己騙自己」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲昨在黨代表大會前受訪時，針對是否後悔藍白合破局表示，當時在討論藍白合時，「白的先跑掉一半」；藍白合破局時，「藍又跑掉一半」，稱自己民調掉了2次就在這兩個階段。而他的妻子陳佩琪則是爆料，柯文哲對藍白合破局的確有遺憾，遺憾在他相信，若是沒談過藍白合又破局，他最終會是棄保效應的得利者。
前民進黨立委林濁水今表示，柯文哲是否後悔藍白合破局，說法一再改版。最新版本是：「要是沒有藍白合的話， 他民調始終第二，最後投票意向會是藍的會投白；但白無法投藍，若不合的話，他最終會是棄保效應的得利者。」
不過，林濁水分析，柯文哲的確去年5-8月民調都第二，但6月藍白就一路下滑，「縱使藍全部棄到成0，白也當選不了，根本只剩藍白合一條路」。9月藍白合有望時支持度上升，「11月數據是若不破局今天總統必不姓賴」。
林濁水指出，從民調來看，藍白合才會受到支持，所以藍白合一破局，白的支持度就潰堤。但從柯文哲最新的民調說法來看，他「連後悔時都在自己騙自己」。