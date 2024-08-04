李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看
今晚早點回家，全民最關注的「麟洋配」金牌戰即將登場！李洋／王齊麟今（4）晚22時10分準時開打奧運羽球男雙金牌戰，為奧運而生的「麟洋配」，在這次巴黎奧運超狂6連勝，一路過關斬將闖進冠軍戰，今晚就要對上中國組合梁偉鏗／王昶，挑戰奧運羽球男雙賽「史上首度蟬聯」的全新紀錄。號召全民一起集氣加油，《NOWnews》整理時間、賽程，以及今晚電視、網路線上哪裡能看免費直播。
記者黃韻文／綜合報導
教育部分享今（4）日中華隊賽程一圖看懂，「田徑」林昱堂今首次登場，「高爾夫」潘政琮、俞俊安持續進行個人賽第四輪，「輕艇」張筑涵、吳少璿昨（3）日成功從復活賽晉級預賽；「拳擊」林郁婷則要挑戰八強賽；「羽球」李洋／王齊麟則是最大重頭戲，兩人二度打進金牌戰，今晚也是他們在本屆奧運的最後一場賽事。
🟡「麟洋配」奧運金牌戰時間、直播哪裡看？
📍 李洋／王齊麟奧運金牌戰時間：8月4日（周日）晚間10時10分
中華電信今（4）日21:00起在台北車站一樓大廳舉辦轉播活動，現場會搭設大型電視牆螢幕，並邀請王齊麟父親王偉建到場，和現場民眾一同觀賽。而Hami熱播台、Hami奧運1台至奧運7台共8個頻道都已開放民眾免費觀看，其中「Hami奧運熱播台」今（4）晚22:00線上免費轉播「麟洋配」金牌戰。
📍「麟洋配」奧運金牌戰線上直播哪裡看：
◼️Hami Video「Hami熱播台」（免費，需註冊登入、有廣告）
22:00 LIVE 奧運 李洋/王齊麟 羽球 男雙金牌戰 8/4(普) 點此連結➡️
◼️愛爾達體育1台（付費）
22:00 奧運 李洋/王齊麟 羽球 男雙金牌戰 8/4 LIVE
📍「麟洋配」奧運金牌戰電視節目表
◼️公視主頻（CH13）
20:55 【2024巴黎奧運 羽球男雙金牌戰 台灣VS中國】 2024巴黎奧運
◼️華視
20:00 2024 巴黎奧運看華視
◼️中華電信MOD愛爾達頻道．體育1台（CH200）
22:00 奧運 李洋/王齊麟 羽球 男雙金牌戰 8/4 LIVE