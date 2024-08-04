賴清德新資政「涉Metoo、非法賣藥」樣樣來 朱立倫：國家變賴家
總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中，獲聘國策顧問的電台台主持人「志明」康銀壽、Me Too風波中被爆涉性騷擾而請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發回鍋，引發爭議。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日感嘆，「國家就是他家，國家變賴家」，喊話總統賴清德共同開闊心胸、用人唯才。
記者林怡昕／台北報導
總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，不過當中具爭議者不少，其中，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽，曾因販賣沒有許可證保健食品遭起訴、還曾撞癱行人，仍獲聘國策顧問，還讓去年在Me Too風波中被爆涉性騷擾而請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發再度回鍋，甚至連基隆市慶安宮主任委員、高齡98歲的童永獲都獲聘資政。
朱立倫今天出席「新竹縣國會改革說明會」時，被問及新資政、國策顧問爭議多，朱立倫指出，他想用一句話形容，很多人都說「民進黨當政國家就是他家，國家變賴家」，沒有什麼特殊。
朱立倫認為，但是這些都不是重點，真正的事關國民最重要的，包括NCC委員、大法官等重要職位，如果還是用「我家」的觀念，用「賴家」的觀念，那就會影響國家最深遠。
朱立倫喊話，希望民進黨能夠真正了解，為了台灣民主不能夠從政黨的角度，而是一定要從中華民國、從整個台灣發展的角度，共同開闊心胸、用人唯才。