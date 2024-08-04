全台烤成紅番薯！今大台北「體感氣溫44度」 一圖看下週雨區擴大
天氣超級炎熱！中央氣象署今（4）日針對17縣市發布「高溫資訊」，包括在桃園以北及中南部近山區，都容易有攝氏37度高溫出現機會，大台北地區體感溫度更是飆到攝氏44度，不過明（5）日起水氣變多，午後的雷陣雨範圍擴大，苗栗以南要小心大雨。台灣東方海面則有熱帶擾動醞釀，需要持續觀察發展狀況。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均指出，今天各地天氣穩定，體感相當悶熱，高溫普遍達攝氏34度以上，特別是桃園以北、中南部近山區容易有攝氏37度，甚至以上的極端高溫；午後中南部山區、高雄和屏東部分平地會有短暫雷陣雨。
明天開始低壓帶靠近，水氣明顯增多，整個西半部及基隆北海岸全天不定時會有局部或零星降雨，午後嘉義以南平地、苗栗以南山區可能有局部大雨發生機會。週三（8/7）水氣仍較多，降雨範圍再擴大，中南部地區有不定時的短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。
葉致均說明，目前日本南方海面至菲律賓東方海面處於「大低壓帶」，該區域環境相當不穩定，內部有一些熱帶雲簇消消長長，但整體結構較鬆散，短時間內的發展有限，但仍不排除有熱帶系統，包括熱帶低氣壓或颱風的生成。