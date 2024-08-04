奧運拳擊／跟林郁婷身陷「性別爭議」！阿爾及利亞拳后激動痛哭
巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽阿爾及利亞女拳手Imane Khelif擊敗對手匈牙利選手Anna Luca Hamori晉級4強，不過她跟和「台灣拳后」林郁婷一樣深陷性別風波，在確定奪下獎牌後也抱著教練激動痛哭。根據《美聯社》報導，Imane Kheli在女子拳擊66公斤級8強賽中，以5:0輕鬆過關，成功闖進4強，由於拳擊沒有銅牌戰，目前確定至少獲得銅牌，奪下阿爾及利亞自2000年後的首面奧運拳擊獎牌。林郁婷將在台灣時間今（4）日下午5時將在8強賽將對上34歲保加利亞女將Staneva Svetlana Kamenov），雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷勝出奪銅，就被檢驗出，有雄性染色體，因此被取消資格。
記者吳政紘/綜合報導
深陷性別爭議 Imane Kheli當場激動落淚
Imane Kheli之前首輪對戰義大利女將Angela Carini時，對方僅打了46秒含淚宣布棄賽，賽後也未握手，Carini還公開質疑她的性別，意圖以言論或是網路攻擊等外界壓力，壓垮對手。
不過這種性別認同、爭議問題，原本就是「雞生蛋、蛋生雞」無解的難題，尤其Imane Kheli在去年在女子世界錦標賽跟林郁婷都被檢測出可決定雄性性徵的Y染色體，被判定「性別生化檢測異常」，因此遭國際拳擊總會（IBA）取消資格。
國際拳擊總會（IBA）也被爆出跟國際奧會（IOC）有多次摩擦，針對性別爭議問題，IBA還嘗試「帶風向」，讓兩人深陷風波。
不過國際奧會多次力挺林郁婷與Kheli，指出兩人持有女性護照，並且多年來一直在女子組別的國際拳擊比賽中參賽，沒有引起爭議，國際拳擊總會去年取消選手資格的決定十分粗糙，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定下的受害者。」
林郁婷將在今天出戰保加利亞女將Staneva Svetlana Kamenova，雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5:2勝出奪銅，但最終那枚銅牌卻被IBA以林郁婷「性別生化檢測異常」為由撤銷。兩人在巴黎奧運再次對決的前夕，林郁婷再次捲入性別議題風波，保加利亞奧會昨日也發出聲明，反對林郁婷參賽。