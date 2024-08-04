林郁婷完勝烏茲別克選手！裁判喊停「遭對手偷壓頭」網友怒批沒品
台灣拳后林郁婷近日捲入性別爭議，2日她出戰巴黎奧運57公斤級比賽，對上烏茲別克好手Sitora Turdibekova，林郁婷三回合5：0完勝，無謂外界風波發揮實力挺進8強。昨（3）日有網友在Threads上曬出林郁婷對戰烏茲別克選手的畫面，只見裁判已喊停，烏茲別克選手還硬是壓了林郁婷的頭，最後將她推開，讓台灣網友痛批「拳打的爛沒關係，但是人品要有吧！」
記者薛羽彤／綜合報導
林郁婷2日出戰對上烏茲別克好手Sitora Turdibekova，林郁婷發揮強大的優勢，尤其勾拳力量又強又快，最終5：0大勝過關，挺進8強賽。有網友回顧兩人比賽過程，並將片段PO上Threads表示，「昨天看到這一幕瞬間怒火上來，還好沒有受傷，拳打的爛沒關係，但是人品要有吧！」只見裁判已喊停，Sitora Turdibekova還硬是壓了林郁婷的頭，最後將她推開，明顯藉此表達不滿。
話題在Threads上延燒，台灣觀眾氣憤表示，「在裁判示意後，還刻意壓了郁婷兩下後腦，真沒水準」、「我昨天看到也超氣的。對方這樣到底在哭什麼」、「放開就放開，裁判說該停就停，多做那些動作實在沒意義又沒風度」、「我看的時候也覺得好多小動作，然後一直用抱來纏住，賽後拒絕握手，很沒有運動家精神！」、「打不贏就傷害別人，這還有沒有運動家精神？打輸了在那邊造謠對手是男的，傻眼欸！輸了剛好。」
林郁婷賽後致意對手態度無禮 前國手女星怒批不尊重人
曾是跆拳道國手的女星黃雨欣在臉書發文表示，近期看到林郁婷性別爭議的新聞覺得很心疼，尤其2日看完對方的比賽，過程更是覺得感動，因為發現林郁婷有強大的心理素質，完全沒有受到流言蜚語影響。不過賽後烏茲別克選手Sitora Turdibekova及其教練團的態度，又讓她心情跌到谷底，「看到她（林郁婷）去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團。」