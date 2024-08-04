「麟洋配」今晚搶金！李洋曝第1次握到王齊麟的手觸感超震驚

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事實上，李洋和王齊麟是國中同學，但他們當時並不熟識。真正讓李洋對王齊麟留下深刻印象的是在他們18歲那年，李洋回憶起那次經歷：「以前我很討厭重量訓練，討厭羽球以外的任何運動，什麼都不喜歡的我就只喜歡打羽球而已。記得那次是我們2個要握手，一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。」
李洋當下心中受到衝擊心想：「難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩，這件事也讓李洋意識到，想要成為頂尖選手，他必須付出更多努力。
羽球場上的黃金搭檔 一動一靜完美搭配
而王齊麟也表示，一路以來都需要有一位夥伴在身旁提點自己、把他從失控前夕拉回來，他透露過去有前任夥伴陳宏麟一起奮戰，而今有了金牌拍檔李洋，都成為自己在賽場上穩定心緒的重要關鍵。
不過2人的搭配並非一帆風順，從最初的磨合到後來的默契配合，這段過程充滿了挑戰和成長。他們在很多方面都存在分歧，從訓練方法到生活習慣都需要不斷調整：「我們幾乎什麼事都能吵，他很自律，而我比較隨性又天馬行空。」然而，正是這些差異和不斷的溝通讓他們的配合變得更加默契。李洋的冷靜和策略性補足了王齊麟的激情和爆發力，而王齊麟兇悍的進攻球風又為李洋的精準控制創造了更多機會。
此次征戰結束後，搭檔李洋也即將退役，但王齊麟表示還會繼續他的羽球之路：「球團正在為我尋找新的搭檔，我還會繼續參加比賽，追逐我的夢想。」