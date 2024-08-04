破紀錄！去年國旅逾2億旅次　創4954億元產值

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署分析，112年國人以利用「週末或星期日」從事國內旅遊最多，但利用「平常日」出遊並住宿旅館的比率(20.2%)最高。觀光署鼓勵國人於平日出遊，更能享受平價舒適的旅遊環境。
臺灣具備完整快速鐵公路路網，大幅縮短旅行時間，國旅一日遊比率超過7成，平均旅遊天數1.45天，較疫前(1.51天)縮短0.06天，但平均每人國旅次數9.79次，高於111年8.04次及108年7.99次。國人選擇在生活圈周邊區域旅遊之旅次比率超過6成，較疫情期間(111年)6成4減少，但較108年5成6為高。
調查顯示各地區民眾喜歡的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」的比率高、南部地區「參觀藝文展覽」的比率高、東部地區「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」的比率高，離島地區則以「觀賞文化古蹟」的比率高。
調查也顯示國人旅遊時最喜歡的遊憩活動以「自然賞景活動」 (43.3%)最高，其次「美食活動」(18.3%)及「其他休閒活動」(18.1%)。遊憩活動喜歡「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」，其次是「森林步道健行、登山、露營」及「品嚐當地特產、特色美食」。
根據統計，112年12歲以上國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出為新臺幣2396元；而當中有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為5,779元，無過夜當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1229元。推估112年12歲以上國人國內旅遊總支出為新臺幣4,954億元，較111年成長26.90%，較108年成長26.15%。
112年國人出國總次數1180萬旅次，恢復至疫情前(108年)的7成。每人每次平均消費支出新台幣60481元，較108年47802元成長2成7，旅遊總支出為7134億元，較疫前108年恢復8成7。出國到訪「東北亞」居多且較108年增加，另到訪「東南亞」亦增加、「大陸港澳」則減少。出國方式團體的比率為2成5，個人則為7成5。