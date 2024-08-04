奧運拳擊／「林郁婷生來就是女性」澳洲拳手發聲：我和她們都打過

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Nicolson在個人Instagram上分享了自己接受媒體報導時對此事所做出的回應，她說：「事實上，我和這兩個女孩都在場上打過。她們生來都是女性。她們生來就有XY染色體，也就是男性染色體，但她們是天生的女性，她們有女性的身體特徵。」
Nicolson參加過東京奧運，她稱林郁婷和Khelif 「一直作為女孩、女性而成長」，而且也一直以女性身份參加比賽，強調他們不是天生的男性，也不是自我認同為女性，或以女性身份在奧運會上與其他的女子拳手對戰。
林郁婷和Khelif在比賽中都輸過 Nicolson：這就是證明
「在IBA決定進行染色體測試時，這兩名運動員被發現有XY染色體，這並不是說他們沒有通過任何類似的測試。」Nicolson表示，「雖然這其中有灰色地帶，但我認為媒體的濫用權力，以及人們在不了解所有細節的情況下隨波逐流，太可怕了。」
IBA堅持認為，林郁婷和Khelif在比賽中具有競爭優勢，應該阻止他們和女性競爭，但Nicolson認為，如果這樣所謂的「優勢」真的存在的話，她們兩人應該在每場比賽中都是贏家。
「如果他們是男人，那麼女性們與他們戰鬥是很危險的，他們應該會在所有比賽上都贏得金牌。但事實並非如此。他們兩人都曾多次被其他女子拳擊手擊敗。這就說明了一切。」Nicolson如此總結道，「多年來，這些女子拳擊手作為戰士多次代表自己的國家，她們不應該受到這種虐待。我認為他們非常不幸，處於這樣處境，並且還受到這些審查。」
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