《歌舞青春》36歲男星爆意外！別墅度假「從泳池中被拖出」急送醫
今年36歲的好萊塢影星柴克艾弗隆，因主演迪士尼原創電影《歌舞青春》而成名；根據外媒《TMZ》報導，昨（3）日下午他在一棟別墅游泳時，傳出在「泳池中遇險」，被工作人員緊急救出後送醫治療，目前已經出院。柴克艾弗隆經紀人回應《TMZ》證實消息，稱只是一場「小」意外，並未透露細節。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《TMZ》報導，昨日下午柴克艾弗隆在西班牙伊比薩島的一棟別墅游泳時，發生疑似溺水的意外事故。消息人士向《TMZ》透露，柴克艾弗隆是在游泳池裡被別墅的工作人員發現的，兩名工作人員將他從水中拉了出來，緊急送往西班牙的一家醫院救治。
柴克艾弗隆的經紀人回應《TMZ》表示，只是發生一起「輕微」的游泳池意外事件；被問及為什麼柴克艾弗隆因為「小」意外就要送醫治療，他的經紀人再次重申：「這純粹是一種預防措施。」卻沒有透露整起事件的相關細節，因而引發外界聯想。
知情人士向《TMZ》透露，柴克艾弗隆目前已經出院、健康狀況恢復良好。事發前，他才與荷蘭一名DJ馬丁加里克斯（Martin Garrix）一起登上舞台演出，而且過去幾週的時間，柴克艾弗隆都在歐洲各地放暑假旅遊，顯見他身心健康上並無大礙。