羽球男雙「麟洋配」今晚金牌戰哪裡免費看 22:10直播連結點進來
2024巴黎奧運賽事持續進行當中，中華隊接連傳出捷報，先有李孟遠「定向飛靶」奪銅之後，吳詩儀在拳擊4強賽雖然不敵中國好手，但仍收下一面銅牌，今（4）日凌晨則是抗癌拳擊女王陳念琴殺進4強，又保底一銅牌，晚上羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋將再力拼奧運金牌衛冕，截至目前為止，中華隊已經確定有4面獎牌。奪金大熱門的「麟洋配」哪裡可以看？一次報你知。
記者周淑萍/綜合報導
今年巴黎奧運由愛爾達電視取得台灣轉播總代理，並與公視、華視合作，觀眾將可前往電視頻道公視、華視、中華電信MOD愛爾達頻道收看賽事直播。至於想要線上收看奧運比賽轉播的觀眾，Hami Vidoe則有提供賽事免費直播。中華隊今（4）日除了有台灣拳擊女將林郁婷將在女子57公斤級8強上陣，若能獲勝將再度保底進帳一枚獎牌，田徑林昱堂也會首度出賽，而台灣民眾關注最大焦點就是「麟洋配」金牌戰，若能完成奧運金牌二連霸，將會締造台灣歷史新頁。
根據中華電信表示，包含MOD、Hami Video轉播奧運收視亮眼，開幕迄今的影片總點閱次數，已超越上屆東京奧運整體賽事，包含戴資穎、林昀儒、周天成及「麟洋配」賽程都是收視高峰。
此外，日前轉播巴黎奧運羽球男雙8強賽，竟出現當機，無法登入Hami Video收看 ，讓不少用戶大怒「都付費了還看不到」，甚至有網友為了不錯過精彩瞬間，火速退訂Hami Video加入MOD行列。中華電信解釋，因瞬間湧入太多用戶，有部分客戶受到影響，中華電也啟動快速奧運觀賞網頁，讓客戶可以快速進入奧運賽事。
針對今天金牌爭奪戰，中華電信將在今晚9點於台北車站一樓大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦應援轉播活動。同時，Hami熱播台及Hami奧運1~7台，共8個免費頻道邀請全民一起集氣應援。
2024巴黎奧運羽球男雙麟洋配 王齊麟、李洋金牌戰
播出時間：8月4日晚間22點。
迎戰對手：中國組合梁偉鏗、王昶。
電視直播：公視主頻道、華視主頻道、中華電信MOD愛爾達頻道。
線上直播：愛爾達、Hami Video
免費線上直播傳送門：Hami Video奧運熱播台