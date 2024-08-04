49歲李奧納多遭爆訂婚！小23歲香奈兒超模女友「無名指鑽戒」亮相
今年49歲的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐，出道至今緋聞不斷，新歡是2023年7月爆出的「香奈兒御用超模」、26歲的維多利亞伽里蒂。《Daily Mail》報導，兩人近日在海島上游泳度假，維多利亞被拍到高調展示左手無名指「巨型心形鑽戒」，爆出訂婚消息。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《Daily Mail》報導，李奧納多與女友維多利亞正在義大利薩丁尼亞島度假中，兩人乘坐豪華遊艇出海游泳、享受寧靜片刻，維多利亞身穿軍綠色比基尼、展現超模體態，一旁的李奧納多依舊相當做自己，挺著大肚腩曬太陽，完全不在乎外界眼光。
《Daily Mail》指出，在遊艇之旅之前，李奧納多和維多利亞在美國內華達州的戶外用餐，當時維多利亞的左手無名指戴著一枚「巨大的心形鑽石戒指」，李奧納多似乎完全被維多利亞迷住了，在他們享用精緻的意大利菜餚時，他經常傾身與她聊天。
《Daily Mail》稱，李奧納多與維多利亞是在2023年夏天開始約會的，今年早些時候，當維多利亞被發現在洛杉磯戴著一枚銀鑽戒指時，就爆發了首次的訂婚傳聞。不過消息人士告訴《TMZ》，維多利亞在2022年就有這枚戒指了，強調兩人還沒有訂婚，這讓外界對於「浪子」李奧納多終於要定下來的想法，又重新思考了。