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奧運桌球女單陳夢奪金！表哥黃曉明激動大叫　樂發100個紅包慶祝

▲奧運桌球女單由中國陳夢（左）奪金，完成衛冕。表哥黃曉明激動發文大叫，還在群組樂發100個紅包慶祝。（圖／陳夢微博）
▲奧運桌球女單由中國陳夢（左）奪金，完成衛冕。表哥黃曉明激動發文大叫，還在群組樂發100個紅包慶祝。（圖／陳夢微博）

記者薛羽彤／綜合報導

2024巴黎奧運昨（3）日舉行女子桌球單打金牌戰，中國同隊廝殺由陳夢對打目前世界排名第一的孫穎莎，由於陳夢在東奧之後表現變差，被外界唱衰，沒想到陳夢仍然扛住壓力，以4-2戰勝孫穎莎，衛冕成功。陳夢的明星表哥黃曉明也在微博上連發20個「啊」，直呼自己看比賽看得差點喘不過氣。

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陳夢在東奧後成績下滑，因此不被看好奪金，而孫穎莎不僅技術方面出色，又是人氣正盛的球員，奧運現場中國觀眾一面倒都在為孫穎莎加油，讓陳夢承受極大壓力。最後桌球女子單打金牌戰，陳夢以4-2戰勝孫穎莎，跌破了許多人的眼鏡，賽後陳夢也激動落淚。

▲2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後的交手，決定金牌誰屬。兩人一路激戰，打出不少多來回的好球，最終是以4：2摘金，完成連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後交手，最終陳夢以4-2摘金，完成連霸。（圖／美聯社／達志影像）
黃曉明是陳夢表哥　妹妹奪金他嗨到發紅包慶祝

中國人氣男星黃曉明是陳夢的表哥，他在陳夢比賽完後立刻在微博發文，連打了20個「啊」展現自己激動的心情，「感謝兩位運動員帶給我們這麼精彩的比賽！看得我都要喘不過氣！姑娘們都是好樣的！恭喜夢夢！你做到了！你扛住了所有壓力再一次用實力證明了自己！你永遠是我們的驕傲！所有的努力和汗水都是值得的！接下來的比賽繼續加油！」

黃曉明為慶祝表妹陳夢再次奪金，在微信群組發了100個紅包，他笑說：「我妹妹冠軍，祝賀我的人比我得影帝還多。」事實上，先前陳夢在東奧得金牌後，黃曉明發文慶祝，被網友酸是在蹭熱度，對此他曾在媒體前回應，自豪表示，「我蹭我表妹的熱度，我高興我驕傲，怎麼了？」看得出來他非常以陳夢為榮。

▲黃曉明2月秀出冰墩墩造型的元宵。（圖／黃曉明微博）
▲▼ 黃曉明在陳夢奪金後，立刻發文慶祝。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明在陳夢奪金後，立刻發文慶祝。（圖／黃曉明微博）
 

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