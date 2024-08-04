芒果產季遇猴害！農民怨「全遭亂摘亂扔」 農業局輔導安裝電圍網
受到凱米颱風侵襲，正值產季的金煌芒果田已有多處受損，又受到異常氣候影響產量大減7成，沒想到近期農民更發現，有獼猴入侵果園，不只芒果全被亂摘亂扔，讓農民相當心痛，對此，高雄市農業局表示，已與農業部林保署合作，輔導農民裝設電圍網，防治獼猴闖入危害農作物，迄今累計已有59處農田完成架設，架設電圍網後猴害農損可大幅下降至不到原先1成。
記者林莞茜／綜合報導
農業部自2016年起補助電牧器圍網架設，由政府補助4分之3的經費，最高2公頃可補助約23萬元，農業局指出，若為從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培、農地達0.2公頃（含）以上且為合法使用者農民，可就近向區公所提出申請裝設電圍網，但若仍有猴群入侵，可製造較大的聲響或噪音，搭配棍棒、鞭炮、沖天炮或BB槍等方式予以驅逐，另也可以飼養守護犬防止猴群入侵及驅離，或撥打1999請地方政府協助誘捕後移置。
林業及自然保育署也提醒，台灣獼猴為一般類野生動物，依「野生動物保育法」第21條第1項規定，野生動物如有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖的情形時，農民得逕予獵捕或宰殺且無須先報請主管機關處理，只是獵捕到的獼猴應交由地方政府作後續處置。