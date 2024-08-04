高嘉瑜控車庫娛樂詐騙 消保官證實已8起申訴買票變付費會員
民進黨前立委高嘉瑜近日爆料，電影發行公司「車庫娛樂」以電影票贈票吸引民眾購票後，卻被自動訂閱付費會員、還在每月凌晨扣會費，涉嫌詐騙，多位網友也留言表示有相同情況。對此，北市消保官楊麗萍今（4）日證實，已收到至少8起類似申訴案，「下週會同相關主管機關對車庫娛樂進行調查」。
記者林詠青／台北報導
前立委高嘉瑜3日在臉書分享自己的經驗指，「車庫娛樂」廣告稱買1張149元電影票再送1張電影票，但她購票後沒收到贈票，反而被綁定刷卡購買199元月租方案。車庫娛樂昨天則回應，銷售服務都有清楚說明並符合法規，且訂閱服務模式與Netflix、Disney等主流訂閱服務無異。
不過，北市消保官楊麗萍今天出面證實，今年截至8月4日凌晨零時止，已接獲車庫娛樂消費申訴11件，其中反映與本案情類似者有8件。楊麗萍強調，將於下週會同相關主管機關對車庫娛樂進行調查，請該公司說明活動廣告、月租方案相關內容及是否經消費者明確同意訂閱；若涉及廣告不實，將移請公平會查察；若涉及違反消保法或台北市消保自治條例，將依情節按規定進行處置。
楊麗萍提醒，任何交易包括訂閱月租方案，均須經雙方合意，消費者可主張未明確同意購買月租方案該交易未成立。民眾若與業者有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴，由縣市政府協助雙方進行個案協調。