《哈利波特》女星11歲患厭食症！獻聲電影揭開「露娜」選角祕辛
由澳洲、愛爾蘭合製的全新原創動畫《怪奇家族》，也將於8月登上台灣院線。該片改編自暢銷澳洲童書，更與《神偷奶爸4》、《100％小狼人》續集同入選今年雪梨影展。電影描繪生於魔法家庭的天才樂童少女貝貝，試圖學習魔法、拯救家族的歷程；找來《哈利波特》系列飾演「露娜」的愛爾蘭女星伊凡娜林奇，首度為電影長片獻聲配音，帶領觀眾再次走進魔法世界。事實上，伊凡娜林奇11歲時罹患厭食症，當初靠著閱讀《哈利波特》活下去，她的經歷更成為拿下「露娜」一角的關鍵。
記者黃雅琪／綜合報導
《怪奇家族》改編自澳洲插畫作家科林湯普森的「佛萊德家族」（The Floods）系列童書，僅在澳洲便已創下超過20萬冊的銷售佳績，書中描繪奇異且魔幻的魔法家族如何與「麻瓜」共存，導致一連串荒腔走板的故事。其暗黑風格更被美國《出版者周刊》（Publishers Weekly）形容：「相比之下，《阿達一族》簡直還太溫馴！」《電視指南》（TV Guide）更看準其被改編為影視作品的潛力：「它既充滿魔法元素又妙語如珠，是繼《哈利波特》後最好的兒童讀物！」
今年終於登上大銀幕的《怪奇家族》，即找來《哈利波特》「露娜」女星伊凡娜林奇為主角「貝貝」獻聲，更是她的電影配音處女作。片中設定貝貝雖為天才小提琴手，卻是家中唯一不懂魔法的平凡人，屢屢與父母發生爭執；現實裡，伊凡娜林奇也曾因11歲時罹患厭食症，引發家人不諒解而產生困擾，並在自傳中透露當時閱讀《哈利波特》是唯一能令她活下去的動力。她也因不凡經歷，15歲時由上萬人的演員海選中，獲得演出《哈利波特》中怪怪美少女「露娜」的機會，當時導演大衛海曼曾說：「其他人是在扮演露娜，但伊凡娜林奇就是露娜！」
除了《哈利波特》之外，伊凡娜林奇曾在訪談中提及童年看《花木蘭》帶給她的啟發，讓她對影視、藝術有所嚮往：「我永遠不會忘記戰場那一幕，花木蘭作為一位年輕女性，能看到大局、勇於反抗權威。」如今能為動畫擔綱主角配音，也猶如實現她童年時的夢想。《怪奇家族》將於8月16日在全台院線中英文版同步上映。