「麟洋配」金牌戰對手顏值太高！他曬奇蹟帥照遭虧：靠臉吃飯就好

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范綱皓昨（3）日在社群平台threads一連上傳好幾張王昶的照片，只見他五官立體，皮膚白皙透亮，不管是在球場上還是咬著金牌，甚至是休息喝水都電力十足，范綱皓在文中介紹，照片中是中國隊的王昶，今晚會對上「麟洋」組合，「但！國家之前，無兒女之情！我還是會幫麟洋雙寶集氣！拿到金牌後，再說！（要說什麼？）」
范綱皓在留言區搞笑說道：「這圖很可口，但我不會被動搖的（捏大腿），麟洋才是真愛，金牌只能屬於麟洋。」貼文一出，立刻引來超過1.7萬人按讚，不少網友紛紛笑虧，「他的膚色白白淨淨，五官精緻，很適合銀色配飾」、「王昶明天得銀牌，我再來好好安慰安慰他」、「帥哥請支援收銀（牌）」、「長這麼帥，可以靠臉吃飯就好，金牌讓我們拿」、「哭泣的帥哥最惹人心疼啦，等他銀牌到手再安慰他。」
王昶、梁偉鏗組合為羽聯男雙排名第一 和「麟洋配」五度交手戰況激烈
出生2001年的王昶今年才23歲，身為擁有181公分的小鮮肉，他的羽球能力也相當出色，和隊友梁偉鏗是目前世界羽聯男雙排名第一，積分破10萬分，過去他們曾和李洋、王齊麟五度交戰，戰績為二勝三敗，最後一次交手是在今年（2024）的法國羽球公開賽中，當時麟洋配一勝一敗，今晚勢必是場激戰。