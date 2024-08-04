名家論壇》朱駿／朱立倫與盧秀燕的黨主席之爭已悄然上演

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就憑這種會議內容的安排，依然是由上對下的威權作風，故意壓縮中央委員發言的時間，絲毫嗅不出有什麼「黨務改革」的味道。如果這是「改革」，國民黨就是以改革之名行玩弄黨員之實，只會令自己的社會形象更加敗壞，只能坐吃等死。這就是朱立倫威權統治下的國民黨，獨斷專制作風惡劣，已與民主社會的性質扞格不入，根本不適合存在民主社會之中，應該送進歷史的焚化爐才是適當的歸宿。
十多年下來，國民黨迅速分裂，日衰一日，朱立倫兩度掌舵皆重傷國民黨，令黨的好感度低檔盤旋，反感度高居不下，超過50%。今年總統大選敗北，立委席次該贏未贏之處不少，朱本應根據民主政治負責的精神辭職下台，但沒有責任的概念，就是無恥，人若無恥，無所不能，依然靦然視息，忍此餘生，霸佔權位，全力以赴，一心只想榨乾國民黨僅存的利用價值以為己用吧？
明年國民黨主席面臨改選，黨內已不時有換人做的心聲，連王金平都曾大擺宴席暗示，相信重要黨員私下就此議題的閒聊必然不少，媒體亦多次談論此議題，試探盧秀燕是否選黨主席，可見一斑。視主席職位為個人重大資產的朱立倫必然密切注意事態的發展，也必然心知肚明，人心思變，大勢難擋，但為了保衛已到手的「私人資產」，必然要奮力一搏。
在此情勢下，國民黨秘書長黃健庭竟然在7月23日無厘頭地表示，朱立倫沒有讓他感覺一定會選，朱立倫現在就是在做主席該做的事，如果台中市長盧秀燕明年堅決要選黨主席，他認為朱立倫未必會去爭。
朱與盧選不選黨主席，都不關黃的事，涉及朱的主觀意志的意思表示，他人不是朱肚子裡的蛔蟲，根本無從得知，他人特別是朱現任的下屬若涉及朱主觀意思的發言就是逾越分際，沒有正當性，黃健庭沒立場這麼說話明矣。是故，若不是朱指使，黃應不敢這麼說話吧？大概是這次放話效果未達朱的目標，或產生了不良的副作用，黃竟於7月31日對此議題再度重申，23日的發言是他個人的意見與想法，他只是舉例，如果有共識，盧秀燕也願意參選，他認為朱立倫未必會競爭。又多了「如果有共識」的伏筆，可見機心之深。
這次一樣極可能還是朱指使發言，否則不會陣仗更大，連黨的發言人楊智伃一塊兒上場，故意提到，「黨主席選舉還要一段很久的時間，不希望被綠營見縫插針，希望黨內團結一致，黨務工作不論經費或開銷的負擔都非常龐大，黨中央歡迎大家一起承擔、團結國民黨。」越描越黑，越顯得幕後內情絕不單純。如果不是作賊心虛，引起黨內反彈，怎麼會有「綠營見縫插針」的可能？故意提及「經費或開銷的負擔都非常龐大」，不就是想暗示朱的籌款能力，要他人看在錢的份上別插足黨主席選舉，或以錢為門檻嚇退潛在的競爭者嗎？應該是特別指向盧秀燕吧？或是想引蛇出洞，看看有那些人想選主席？
有媒體評論此事時認為，「退一步來看，黃健庭是否可能在代替朱立倫對盧秀燕釋放政治訊號，藉以測試盧的態度？」「測試盧的態度」應該是客氣含蓄的推測。以盧曾為朱在2015年主席任上的副秘書長，應屬朱系人馬，以及朱有濃厚威權性格的事實而論，盧對選主席一事並未堅決表態嚴詞拒絕，迄今保持可以進退的模糊空間，在朱眼中應已屬背叛。黃出面提及自己沒有立場談論的事，其實是幫朱逼盧明確表態，兼嚇退盧任何潛在的「非分之想」，用意明顯。
朱立倫雖然才63歲，不算太老，但屬權貴子弟出身，自年輕時期就思想陳腐落伍，自我中心極強，威權性格濃重，心中唯有權力，不懂人心，不接地氣，儼然七老八十的舊時代人物，本質上屬於早該汰除退休的落伍政客；此外，向來為了權力可以不斷刀口向內，鬥爭同志，無恥投機倒把，違規操弄黨務，形象早已敗壞得無以復加。若朱於明年續任國民黨主席，現在就可預斷，2028賴清德連任成功，國民黨立委將再度大敗，民進黨再度完全執政。
時代在變，潮流在變，人心在變。人心是最大的政治，如果國民黨繼續讓最令人厭惡噁心的舊時代落伍政客朱立倫續任黨主席，必然失去更多的黨內外人心，藍營支持者會不斷流失，國民黨就準備繼續接受敗局困境，永無翻身的希望。拜登在退選演說中強調要「把火炬傳遞給新一代」，這句話對國民黨特別適用。
黨主席的形象是黨整體形象的最重要組成部分，下屆國民黨主席最好交棒給50歲上下、形象清新、論述能力強、非派系出身、有理想性與批判力的年輕一代。只要抓得住人心，錢不是問題，沒有人心，錢怎麼都進不來，今年大選，侯友宜的募款額最差，與第二名柯文哲差一大段距離，已反映了這項真理，國民黨人難道想不通嗎？
●作者：朱駿／時事評論人
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