奧運桌球／陳夢奪金、卻遭中國觀眾辱罵？桌球「飯圈」的奇特現象

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孫穎莎在東京奧運雖然以2：4輸給過陳夢，但她當時才20歲，年紀很輕，還沒到顛峰。在東奧週期後她開始展現潛力，最近3年連輸一局都是大新聞，可說是打遍天下無敵手。
陳夢爆冷奪金 似乎非眾望所歸
不過巴黎奧運金牌戰再次對上老經驗的學姊陳夢，孫穎莎在來回相持上不佔優勢，自己特色的快攻節奏又打不太出來，陳夢壓反手變線正手策略正確，在關鍵分上更為穩健、執行力更強，最終爆冷以4：2衛冕成功。
不過賽後陳夢卻遭受不少謾罵，許多孫穎莎球迷對他並不友善，甚至在看台上的觀眾還在她慶祝之時比出「中指」侮辱，讓人有些納悶，現場的氛圍怎麼感覺上比中國球員對其他國家球員時更差？事實上從該場比賽中，兩邊的加油聲就可看出端倪，兩人都是中國球員，但孫穎莎得分歡聲雷動，陳夢得分卻靜悄悄，如此就算不看螢幕，你也能知道現在誰更有優勢。
飯圈文化影響桌球 有正面也有負面
對於這樣的現象，中國媒體楊天嬰評論道：「在國際賽場上，中國球員要扛著巨大的中國球迷的壓力，和另一位中國球員較量這在歷史上，是第一次吧？」
可以說，中國球迷口中的「飯圈文化（粉絲圈子）」，極大的影響了這次精彩決賽的觀感，另一位媒體苗原則認為，其實飯圈這些粉絲對於桌球這項運動的人氣提升有正向作用，畢竟光靠專業人士和球迷「是坐不滿現場然後把氣氛推上去的，也不可能在網路上把乒乓球的熱度搞得這麼嚇人。」
但是飯圈很多粉絲事實上並不懂桌球，也不了解這項運動的歷史，這沒有不好，但因為不理解比賽文化以及如何用正確的方式去看待勝負，因此他們很容易變的激進和反應過度，也容易被煽動做出一些不適合的舉動。
運動員本身感情好 球迷私下卻大戰
陳夢賽後和孫穎莎擁抱，兩人也相視而笑，運動員本身關係還是很好的，陳夢自己就說過，孫穎莎是她在俱樂部一路看到大的，將她當作妹妹看待。她也坦言其實自己有點意外今天能贏。
她說，「非常開心，非常激動，這場比賽對我和莎莎來說都存在不同的意義，我覺得沒有失敗者，我們倆都拼盡全力了，從開局到最後一分，這三年來輸莎莎非常多。我也是抱著衝擊者的心態去跟莎莎比賽，對我來說，能拼贏這場比賽，非常開心。 」
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