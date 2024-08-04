「競技體操吊環 奧運」Google Doodle萌翻！隱藏彩蛋：小鳥變肉粽

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今（4）日打開Google首頁，就能看到活潑可愛的藍色小鳥帶來新主題，翅膀緊抓列車上的吊環，三次華麗自信翻轉，結局還有彩蛋，就是將自己綁成肉粽，讓人莞爾一笑。藍色小鳥演繹的是「吊環」賽事，競技體操其中一個項目，且只有「男子體操」有吊環項目。
中華奧林匹克委員會介紹，一套吊環動作必須由約相等比例的擺動、力量和靜止部分組成，這些動作之間的連接主要是通過懸垂、經過或成支撐、經過或成手倒立來完成，且應以直臂完成動作。從選手腳離地做第一個動作開始評分，所有過程環帶不允許擺動或交叉。
今（4）日是巴黎奧運競技體操決賽，比賽項目包括台灣時間21:00男子吊環、21:40女子高低槓、22:24男子跳馬。中華隊本屆雖無選手參與這些項目，但若講到「吊環」，就讓人想起「吊環王子」陳智郁，是台灣首位兩屆亞運體操項目奪牌的名將，也曾創下6連霸全運會、9連霸全大運吊環項目的紀錄。在2018年雅加達亞運，陳智郁忍著肩傷為台灣奪下銅牌後，才從選手身份轉為教練，持續帶領後進。
🟡近5屆奧運會男子吊環金牌得主
◾2004年: 迪莫斯塞尼斯·坦帕科斯（希臘）
◾2008年: 陳一冰（中國)
◾2012年: 阿圖爾·扎內蒂（巴西）
◾2016年：埃萊夫塞里奧斯·佩特魯尼亞斯（希臘）
◾2020年：劉洋（中國）