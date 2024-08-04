奧運法國選手撐竿跳爆紅！「下體意外打落橫桿」　全場觀眾傻爆眼

奧運桌球／樊振東今晚挑戰生涯單打首金！霸氣喊話：必將全力以赴

▲中國大陸桌球名將樊振東，本屆巴黎奧運一路過關斬將闖進至決賽，金牌戰上的對手將是來自瑞典的「六角戰士」Truls Moregardh，2人都要力拼個人生涯首面奧運男單金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸桌球名將樊振東，本屆巴黎奧運一路過關斬將闖進至決賽，金牌戰上的對手將是來自瑞典的「六角戰士」Truls Moregardh，2人都要力拼個人生涯首面奧運男單金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子桌球單打金牌戰，將由中國好手樊振東，迎戰來自瑞典的「六角戰士」Truls Moregardh。本場比賽對於2人而言都至關重要，樊振東在3年前的東京奧運男子單打金牌戰上，不敵同胞馬龍，今年巴黎奧運對於現年27歲的他是最佳機會。而Moregardh則是一路過關斬將，先前曾擊敗目前世界排名第一的王楚欽，前（2）日更是擊敗巴西名將Hugo Calderano，讓人眼睛為之一亮，稍早樊振東也接受訪問，談到今晚的金牌戰，他則是霸氣喊話：「必將全力應付。」

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樊振東4強輕取Lebrun　直指個人首面奧運單打金牌

在前（2）日的男子單打4強賽上，樊振東面對到地主好手「眼鏡弟」Félix Lebrun，最終樊振東則是輕鬆以總局數4：0帶走勝利，順利闖進金牌戰，也一度讓Lebrun這名年僅17歲的桌壇未來之星打到崩潰。今晚20：30分男子單打金牌戰，將由樊振東對上瑞典好手Truls Moregardh，勢必也會是一場精彩對決。

距離大滿貫僅一步之遙　樊振東霸氣喊話

如今樊振東距離達成大滿貫，僅剩下最後的一步之遙，那就是奪下奧運男子單打金牌，他也在採訪中喊話：「我必定將全力以赴，在場上盡我可能地釋放自己，決賽見！

而將交手這名曾擊敗王楚欽的瑞典新星Moregardh，樊振東則表示，自己還是會用平常心去準備，「這一路上每場球對我而言，都相當於決賽一樣重要，過程都不容有失。我還是專注在過程、專注於自己身上。

▲2024巴黎奧運男子單打4強戰，中國大陸名將「小胖」樊振東在昨天戰勝日本好手張本智和後，完全找回狀態和自信，今（7）日面對地主法國17歲超級新星「眼鏡弟」Felix Lebrun整場壓制對手，最終以4：0秋風掃落葉般橫掃對手，率先闖進到男單金牌戰。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲2024巴黎奧運男子單打4強戰，中國大陸名將「小胖」樊振東在昨天戰勝日本好手張本智和後，完全找回狀態和自信，今（7）日面對地主法國17歲超級新星「眼鏡弟」Felix Lebrun整場壓制對手，最終以4：0秋風掃落葉般橫掃對手，率先闖進到男單金牌戰。（圖／特派記者陳云茹攝）

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