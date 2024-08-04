王齊麟成Threads「海巡署長」！親曝巴黎奧運日常：每位都會看見

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除了王齊麟本人回覆之外，女友「十元」陳詩媛也會幫忙海巡，跟粉絲互動，因此也有許多人為了被王齊麟帳號，也會呼喚十元，形成另外一種奇景，更有粉絲發現，每次王齊麟只要在IG發出泡冰水的限時動態時，就是「海巡署長」上線的時刻，也讓本人驚呼：「這也被你串聯！」
王齊麟成「海巡署長」！threads各種趣味問答一次看
Ｑ：去奧運比賽都帶幾支球拍啊？
王齊麟：至少6支以上
Ｑ：在巴黎沒比賽的時候都在幹嘛？
王齊麟：躺在床上思考人生
Ｑ：搶到三張金牌戰的票，但我姊說她怕她心臟承受不住，前幾場看緊張到頭暈，可以幫我勸勸她嗎？
王齊麟：我自己都快暈倒了怎麼辦
Ｑ：保佑海巡王齊麟 ，躺著就能贏！
王齊麟：真的可以躺贏就好嗎
Ｑ：手臂明顯色差怎麼產生的？幫齊麟解釋這是跑步的痕跡！不是騎機車的
王齊麟：幫我宣傳一下
Ｑ：「鬼之換拍」速度可以直走右轉去比田徑了！
王齊麟：會被虐爆吧？
Ｑ：換拍的速度也是奧運等級
王齊麟：不能讓隊友孤軍奮戰
Ｑ：「鬼之換拍」瞬間：魔術麟
王齊麟：一匙靈
Ｑ：邊吃飯邊看麟洋配比賽，胃好痛！
王齊麟：下次比賽前要請轉播宣導不宜用餐
Ｑ：進入金牌戰後，王齊麟被鏡頭拍到對李洋說：「有牌了！」
王齊麟：開心藏不住！會不會笑的很欠打？
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