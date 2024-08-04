北醫攜手拜耳簽產學合作MOU　台灣將成「亞太資料庫分析樞紐」

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臺北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫體系擁有豐富的臨床資源及專業的醫療人才，此次與拜耳企業簽署產學合作備忘錄(MOU)，不僅象徵北醫加速「數位驅動轉型」的重大里程碑，未來合作也將以「數據驅動產學合作，提升醫療品質與教育」為主軸，從數據到研究、衛教到訓練、實習到產學，以及北醫到亞太四大策略來執行。
吳麥斯指出，北醫大在2023年全面啟動數位轉型，整合數據處、資訊處及管發中心等資訊團隊，5個月即打造出屬於北醫體系的單一資料庫，不僅產生非常大的價值，讓四家附屬醫院的資訊系統可以互通無礙，也成功在今年上半年，陸續完成北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院HIS 3.0的資訊系統的置入。
因此，北醫體系整合三家附屬醫院的臨床研究資料庫(TMUCRD)，除了與全台各大醫院及多家企業進行跨院、產學合作計畫，也吸引台灣拜耳的注意力，來與北醫體系進一步合作，自今年起，針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，展開OMOP(國際通用數據模式)北萬雙大數據資料庫分析，聚焦在心血管腎臟代謝症候群(CKM)治療領域，配合當代精準醫療的趨勢，解決臨床上潛在未被滿足的醫療需求。
拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf提到：「拜耳正與北醫建立OMOP通用大數據資料庫分析合作模式，藉以剖析台灣心腎代謝症候群診治現況與臨床需求，未來也將發展根據台灣在地化的OMOP通用資料庫分析模組，成為拜耳亞太區資料庫分析樞紐，串聯各國資料庫進行大數據分析，提高研究的價值與實用性，擴大其應用範圍，以建立一個更加緊密的合作夥伴關係，創造三贏局面。」
台灣拜耳總裁楊玉蘭指出：拜耳除了建立更緊密的產學合作關係外，也將提供多元化的全通路心腎代謝症候群衛教，持續協助醫事人員教育訓練，即時獲取心腎糖診治的醫療新知，並規劃北醫校內企業講座、拜耳參訪或實習，協助職涯規劃與促進產學接軌，從中深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。
北醫大數據處臨床數據中心主任徐之昇主任補充，北醫大數據處不僅在2020年率先完成北醫三家醫院臨床研究資料庫的國際數據接軌工程，順利加入全球最大臨床醫學數據網絡聯盟(OHDSI)，2022年更創立「臺灣觀察性健康資料研究學會」（OHDSI Taiwan Society），將於今年10月舉辦「2024健康數據科學研討會」，主題將聚焦於「創造多元真實世界數據與證據的價值」，這也讓北醫站穩腳步，引領數位醫療的未來。