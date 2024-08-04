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北醫攜手拜耳簽產學合作MOU　台灣將成「亞太資料庫分析樞紐」

▲為解決臨床問題，造福更多的病患，臺北醫學大學與台灣拜耳公司簽署「全球數據產學合作備忘錄」。（圖／北醫大提供）
▲為解決臨床問題，造福更多的病患，臺北醫學大學與台灣拜耳公司簽署「全球數據產學合作備忘錄」。（圖／北醫大提供）

記者許若茵／台北報導

在台灣，超過230萬人罹患糖尿病，其中大約每5人就有2人合併慢性腎臟病，為解決臨床問題，造福更多的病患，臺北醫學大學與台灣拜耳公司簽署「全球數據產學合作備忘錄」，以北醫三家附屬醫院的臨床研究資料庫為基礎，進行更多跨國合作研究，未來也將規劃以北醫為據點，以台灣做為「亞太資料庫分析樞紐」，串聯各國臨床大數據分析，提升醫療品質。

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根據統計，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡層落於45-64歲(38.6%)，為主要社會勞動力人口，而糖尿病是導致末期腎臟病最主要的原因之一，糖尿病腎病變更是會增加心肌梗塞、心衰竭等心血管疾病風險，對於個人、家庭和社會造成的醫療負擔不容小覷。因此，透過大數據分析有助於促進臨床及早診斷糖尿病腎病變，協助病友及早治療，藉以降低心血管事件或末期腎病變發生率。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫體系擁有豐富的臨床資源及專業的醫療人才，此次與拜耳企業簽署產學合作備忘錄(MOU)，不僅象徵北醫加速「數位驅動轉型」的重大里程碑，未來合作也將以「數據驅動產學合作，提升醫療品質與教育」為主軸，從數據到研究、衛教到訓練、實習到產學，以及北醫到亞太四大策略來執行。

吳麥斯指出，北醫大在2023年全面啟動數位轉型，整合數據處、資訊處及管發中心等資訊團隊，5個月即打造出屬於北醫體系的單一資料庫，不僅產生非常大的價值，讓四家附屬醫院的資訊系統可以互通無礙，也成功在今年上半年，陸續完成北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院HIS 3.0的資訊系統的置入。

因此，北醫體系整合三家附屬醫院的臨床研究資料庫(TMUCRD)，除了與全台各大醫院及多家企業進行跨院、產學合作計畫，也吸引台灣拜耳的注意力，來與北醫體系進一步合作，自今年起，針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，展開OMOP(國際通用數據模式)北萬雙大數據資料庫分析，聚焦在心血管腎臟代謝症候群(CKM)治療領域，配合當代精準醫療的趨勢，解決臨床上潛在未被滿足的醫療需求。

拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf提到：「拜耳正與北醫建立OMOP通用大數據資料庫分析合作模式，藉以剖析台灣心腎代謝症候群診治現況與臨床需求，未來也將發展根據台灣在地化的OMOP通用資料庫分析模組，成為拜耳亞太區資料庫分析樞紐，串聯各國資料庫進行大數據分析，提高研究的價值與實用性，擴大其應用範圍，以建立一個更加緊密的合作夥伴關係，創造三贏局面。」

台灣拜耳總裁楊玉蘭指出：拜耳除了建立更緊密的產學合作關係外，也將提供多元化的全通路心腎代謝症候群衛教，持續協助醫事人員教育訓練，即時獲取心腎糖診治的醫療新知，並規劃北醫校內企業講座、拜耳參訪或實習，協助職涯規劃與促進產學接軌，從中深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。

北醫大數據處臨床數據中心主任徐之昇主任補充，北醫大數據處不僅在2020年率先完成北醫三家醫院臨床研究資料庫的國際數據接軌工程，順利加入全球最大臨床醫學數據網絡聯盟(OHDSI)，2022年更創立「臺灣觀察性健康資料研究學會」（OHDSI Taiwan Society），將於今年10月舉辦「2024健康數據科學研討會」，主題將聚焦於「創造多元真實世界數據與證據的價值」，這也讓北醫站穩腳步，引領數位醫療的未來。
 

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