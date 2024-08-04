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全台被烤紅「17縣市高溫警戒」！台北信義飆38.1度　鄭明典揭原因

▲今（4）日中午左右各地最高溫普遍都突破攝氏36度，溫度分布圖上呈現一片紅色。（圖／中央氣象署）
▲今（4）日中午左右各地最高溫普遍都突破攝氏36度，溫度分布圖上呈現一片紅色。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

今（4）日又是極度悶熱的一天，踏出戶外幾分鐘就會脫妝、汗流浹背，中央氣象署一口氣針對17縣市發布「高溫警戒」，中午左右各地最高溫普遍都突破攝氏36度，台北信義繼昨（3）日出現攝氏39.4度高溫後，今天再度飆出攝氏38.1度全台最熱，提醒民眾外出務必做好避暑準備，嚴防熱傷害、中暑等危機。

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氣象署預報員葉致均指出，今天各地天氣穩定，體感相當悶熱，高溫普遍達攝氏34度以上，特別是桃園以北、中南部近山區容易有攝氏37度，甚至以上的極端高溫；午後中南部山區、高雄和屏東部分平地會有短暫雷陣雨，氣象署也持續針對17縣市發布「高溫警戒」。

⚠️今日（8/4）高溫警戒範圍
📍高溫橙色38燈號：臺北市、新北市、彰化縣、嘉義市
📍高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
📍高溫黃色燈號：臺中市、嘉義縣

▲前中央氣象局局長鄭明典表示，今天台灣高山「山頂晴朗無雲」，穩定的大氣是各地炎熱的主因。（圖／鄭明典臉書）
▲前中央氣象局局長鄭明典表示，今天台灣高山「山頂晴朗無雲」，穩定的大氣是各地炎熱的主因。（圖／鄭明典臉書）
前中央氣象局局長鄭明典則分析，今天台灣高山「山頂晴朗無雲」，無雲區並不大，表示日照增溫產生的小積雲雲頂不低，雲頂大約就是逆溫層所在，比對山脈高度，可以估計逆溫層高度在3000米附近。北部雪山山脈以北雲量較南邊少。表示北邊大氣比較穩定，所以大台北地區今天還是會很熱，東部的山谷區也是無雲，無雲就會熱。

葉致均提醒，明（5）日開始低壓帶靠近，水氣明顯增多，整個西半部及基隆北海岸全天不定時會有局部或零星降雨，午後嘉義以南平地、苗栗以南山區可能有局部大雨發生機會。週三（8/7）水氣仍較多，降雨範圍再擴大，中南部地區有不定時的短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

🟡今天（8/4）各地高溫排行榜（截至13:57

1、臺北市信義區，攝氏38.1度
2、新北市三峽區，攝氏37.4度
3、臺北市大安區，攝氏37.0度
4、彰化縣北斗鎮，攝氏37.0度
5、新北市深坑區，攝氏36.9度

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