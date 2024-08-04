曾敬驊16歲離開《火宅之犬》育幼院！生活陷困境　遭詐騙集團誘惑

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對於即將拍攝《火宅之犬》並詮釋社工角色，范少勳興奮表示：「很期待可以跟銀娟導演合作，自己看完《火神的眼淚》像是變成粉絲一樣，這次不同議題的劇本，也讓自己進到不同的領域去觀摩和學習，銀娟導演細膩的呈現了在不同崗位上每個人的處境，很希望也可以讓更多人了解在這個故事裡的每一個角色。」
透過影像紀錄感同身受 丁寧：劇本看幾遍哭幾遍
和蔡銀娟導演有過兩次合作，丁寧感嘆：「我可以完全感受到，導演用她的創作來讓我們連結社會上必須被關心的人事物。透過影像、透過很多情緒，我們才會有一點感同身受，才能有真正的理解與接受。劇本相當令人動容，甚至有些部分我是看幾遍哭幾遍，因為自己也非常關心社工以及安置機構，有機會演出丁主任這個角色，很榮幸，但也誠惶誠恐。」
丁寧也透露，自己跟范少勳是片場最吵的：「跟少勳很有話說，我們就是劇組最吵的兩個人，和敬驊是第一次合作，好像也是第一次碰面，蠻緊張的！面對活性這麼大的演員，真的得要全神貫注，總之我會努力的。」
到田裡學習噴農藥、搬運金紙 曾敬驊化身兒少家園的孩子
曾敬驊為了拍攝電影，不但特地去曬黑，還到農田學習噴灑農藥、金紙工廠練習搬運金紙。他談及接演電影《火宅之犬》的家園少年Yang角色表示：「因為去年我參與實境節目，接觸到矯正學校的非行少年以及社工們，認為他們的經歷與未來是我們需要花更多心思去理解的，當我第一次看到劇本時，裡面的角色們也從我的記憶裏找到了一些想法。」《火宅之犬》預計2025年上映。