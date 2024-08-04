野生張柏芝帶神祕小兒子現身香港街頭 人間消失5個月後首度露面
44歲香港藝人張柏芝出道已久，因周星馳賞識演出電影《喜劇之王》女主角，一炮而紅成為人氣女演員，後來因受到豔照事件影響，低調沉潛好幾年。近期有香港粉絲捕獲到野生張柏芝身影，目擊她開車帶著5歲小兒子Marcus現身香港街頭。
記者許芷芸／綜合報導
張柏芝有一半英國血統，出道時就以相當清純脫俗的樣貌走紅影劇圈，後來憑電影《忘不了》奪得第23屆香港電影金像獎最佳女主角。與前夫謝霆鋒育有2個兒子，2018年爆出秘產第三胎Marcus，不過孩子的父親是誰至今仍是個謎。
神隱多月 張柏芝帶兒現身香港街頭
2021年張柏芝參加《乘風破浪的姐姐2》復出成功，但之後長達半年沒公開露面，將近4個月沒有更新小紅書等社群網站，也因此被外界懷疑是不是又再度懷孕。不過近日有眼尖粉絲發現張柏芝獨自駕駛百萬英國SUV停在路邊，帶著5歲的小兒子Marcus進入自己開設的潮牌店打理生意，這也是繼《姐姐》之後，首次出現在公眾視野。
張柏芝獨自帶3娃 外界一致公認「好媽媽」
如今張柏芝獨自照料3個孩子，她時不時會與粉絲分享與兒子們的日常生活，是外界公認的好母親。41歲的她擁有凍齡臉蛋，宛如少女般的身材時常令粉絲驚嘆不已！