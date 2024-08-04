再秀證據！車庫娛樂昔無取消會員選項 高嘉瑜：有受騙上當的感覺
前立委高嘉瑜日前看到車庫娛樂打著電影票買一送一優惠，但要先加入購票會員APP，未料刷卡後沒收到贈票，還被綁定成續約會員，再每月自動續約收取會費，砲轟是惡質的APP跟詐騙手法，如今北市消保官將介入調查。高嘉瑜今（4）日再發文表示，推廣電影是好事，盼車庫娛樂用好電影跟正向方式推廣，而不是以手段跟技巧強迫推銷，讓民眾被迫成為會員，反而有受騙上當的感覺，這絕不是喜歡電影的人所樂見。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜日前跳出來砲轟車庫娛樂，透過惡質的APP跟詐騙手法，讓民眾成為續約會員每月收費，今日再發文說，感謝受害網友提供車庫娛樂APP截圖，證明之前上頭是沒有可以直接取消會員的方式，現在多了一個隱藏在設定裡面的premium，所以第一時間被強制加入會員時，也找不到取消會員的方式。
高嘉瑜說，每個網友受害的狀況不一樣，自己的案例是買電影票被強迫送premium會員，而會員內容、方案跟月租費卻完全都沒有寫，所以對於會員的權益跟內容也完全不了解，並不是自願主動加入會員，也有受害者留言稱，直到看到她的案子才知道，原來月租費是199元。
高嘉瑜表示，鼓勵推廣大家看電影是好事，但希望車庫娛樂用好電影跟正向方式推廣，而不是用很多的手段跟技巧強迫推銷，甚至設下許多陷阱，讓民眾被迫成為會員，反而讓民眾有受騙上當的感覺，變成負面行銷，這絕不是喜歡電影的人所樂見。
高嘉瑜說，車庫娛樂確實代理了許多小眾的日韓電影，尤其新海誠的電影，也希望藉由這次的事件能夠讓車庫娛樂修正改進，讓喜歡好電影的人都能夠放心開心安心的看電影。