奧運羽球／「麟洋配」對決世界第1中國組合！過去交手5次戰績曝光
麟洋配爭金！2024巴黎奧運中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟，今（4）日晚上10時將出戰羽球男雙金牌賽，要是勝出，將創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄。此役對手是世界排名第1的中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，雙方過去交手過5次，麟洋配取得2勝3負，《NOWnews今日新聞》也整理出麟洋配過去跟中國組合對戰紀錄戰績，提前為賽事暖身。過去奧運史上，中華隊從未有羽球項目連續2屆奪金，只有舉重許淑淨在2012倫敦奧運以及2016年里約奧運連霸，麟洋配將挑戰羽球史上第一次「連霸」紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
台灣羽球史上第一 黃金男雙麟洋配
「麟洋配」金牌戰將於今晚10時登場，對上的是大陸頭號種子「梁王組合」，梁偉鏗、王昶皆為23歲，王昶的前場調動出色，梁偉鏗作為後場重砲的威力也很有水準，目前是世界羽聯男雙排名第一的組合，而且積分破10萬分。
過去「麟洋配」對上中國組合有過五次交戰，戰績為2勝3敗。而兩支隊伍近一次交手是在今（2023）年的法國羽球公開賽16強，以及全英羽球公開賽16強，麟洋配取得了1勝1敗戰績。最近一次對戰，由麟洋配拿下勝利。
大陸梁王組合被印度名將Satwiksairaj Rankireddy比喻為傳奇雙打「風雲組合」蔡贇、傅海峰，技術非常全面。
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